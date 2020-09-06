【行走自贸区】福建自贸区福州片区：跨境电商等优势凸显 外贸形势整体向好

人民网北京9月6日电 （记者杜燕飞） “1至7月，福州片区进出口总额172亿元，同比增长3.5%，外贸形势整体向好。”近日，在“行走自贸区”网络主题活动福建自贸区云座谈会上，福建自贸试验区福州片区管委会办公室主任黎发明如是说。

黎发明告诉记者，新冠肺炎疫情发生以来，福建自贸区福州片区充分发挥自贸区制度创新优势、金融服务优势和跨境电商优势，在稳外资、稳外贸方面做了四方面工作。

一是实施制度创新，加速企业复工复产。福建片区2月份出台了抓复工促发展20项政策，推出“共享员工”等11项抗疫举措，从金融保障、财税支持、提升服务等方面支持企业复工复产。疫情期间，区内金融机构发放“防疫”特色金融贷款20多亿元，规上企业复工复产率达到100%。

二是开展多元化招商，稳定经济发展。疫情期间，福建片区采取了委托招商、线上招商和以商引商等方式，重点围绕跨境电商、整车进口、基金小镇、物联网等重点平台开展精准招商。2020年上半年共引进亚联国际物流等36个大项目、好项目，总投资118亿元，为经济发展注入强劲动力。

三是拓展物流通道，稳定外贸发展。福建片区4月中旬推动福建亚联电子商务公司，开通福州至美国洛杉矶、芝加哥等跨境电商货运包机航线；开辟直通印尼雅加达的海丝新航线，确保国际贸易通道畅通；福州海关创新推出出口大宗散装货“抵港直装”、出口干散货“船对船”装运等贸易便利化举措，加快国际物流流转速度。

四是引导线上服务，带动出口升级。今年4月以来，福建片区联合阿里巴巴、字节跳动等电商平台举办多场跨境电商出口交流会，推动区内企业参加香港贸发局举办的“春季网上采购展”“福建品牌（香港）线上展”，帮助外贸企业借助线上平台，更好走出去。

“通过以上举措 ，福州片区外贸形势整体向好，1至7月，进出口172亿元，同比增长3.5%。”黎发明表示，下一步，福建片区将重点抓好三项工作：

一是继续完善国际贸易通道。推动亚联商贸集团在福州设立航空货运公司，开辟更多洲际货运包机航线；加快“一二三三”国际供应链管理平台建设，不断完善海外仓布局。

二是打造直播经济。将重点对接阿里、抖音等直播带货头部平台，打造直播电商基地；与阳光学院合作共建电商直播学院，培养电商直播人才。在福州渔博会期间，设立自贸区专区，开展线上直播带货活动。

三是创新金融服务。将推动区内银行加快金融创新，推出更多专属外贸融资产品，对有市场、有订单的外贸企业实现应贷尽贷，为外贸企业提供充足的资金保障。

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