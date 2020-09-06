中国太保宣布成为2020年中国服贸会战略合作伙伴

近日，中国太保宣布成为2020年中国国际服务贸易交易会（简称服贸会）战略合作伙伴和指定保险服务商，为服贸会保驾护航。

据了解，已连续服务两届中国国际进口博览会，中国太保旗下中国太保产险的服务体系不断迭代升级。

为进一步服务国家战略、护航对外开放。中国太保相关负责人表示，公司产险将充分借鉴进博会服务经验，整合内外资源，加大服务创新力度，全面升级服务举措，向服贸会提供覆盖展会全流程的专属一揽子保险保障计划和风险管理服务，打造更高质量的保险服务。

据介绍，2020年上半年，中国太保产险为“一带一路”沿线超过30个国家提供了超2000亿的风险保障，参与中石油、中海油等国家战略性石化项目，2017年至今已累计承担超9000亿元人民币的风险保障。

目前，中国太保产险海外服务网络已覆盖东南亚、南美洲、欧洲等50个国家，海外服务网络版图不断扩大，更好地服务国家战略、助力海外业务发展。

为发挥海外合作伙伴的专业网络服务资源优势。上述负责人表示，中国太保产险联合海外战略合作伙伴，共同开发第三方市场。近3年来，太保产险与海外保险公司开展合作，为海尔集团、上汽集团、上海电气等一大批“走出去”的中国企业开展海外业务保驾护航。相关服务网络已覆盖海外13个国家，开展合作项目近50个。

近年来，中国太保产险积极服务国家战略，主动响应“一带一路”倡议，持续加强“一带一路”沿线国家和地区的服务网络布局，大力支持中资企业在“一带一路”国家的建设与发展，丰富保险产品供给，扩大保险保障覆盖，积极参与重大海外项目建设，为大型企业“走出去”提供风险保障支持，为加快推进“一带一路”建设提供有力支撑。

此外，“太保产险积极服务进出口贸易，为进出口企业提供贸易信用风险管理与增信服务，以及进出口货运保险保障，促进对外贸易的便利性。”中国太保相关负责人表示，在全力做好保险保障的同时，为“走出去”企业和外贸企业提供专业风险咨询和风险管理，增强“走出去”企业的风险管理意识。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)