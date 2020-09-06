深读服贸会：推进贸易数字化进程 打造更高层次改革开放新格局

“当前，全球范围疫情尚未得到全面控制，各国都面临着抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务。在这一背景下，中国克服重重困难，举办这样一场重大国际经贸活动，就是要同大家携手努力、共克时艰，共同促进全球服务贸易发展繁荣，推动世界经济尽快复苏。”

9月4日，国家主席习近平在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表致辞，围绕全球服务贸易提出三点倡议，向世界展示中国打造更高层次改革开放的信心。

多位业界专家在接受人民网记者专访时表示，习近平主席的讲话体现出中国对新技术、新动能的重视，同时，进一步彰显出坚定不移推进对外开放的信心决心，释放出中国坚持经济全球化、加强国际经贸合作的积极信号。

搭建平台和桥梁

共同促进全球服务贸易发展繁荣

作为疫情发生以来我国在线下举办的第一场重大国际经贸活动，2020年服贸会将向国际社会展示我国疫情防控和经济社会发展取得的显著成效。同时，本届服贸会将举办高峰论坛等190场论坛及洽谈活动，吸引了148个国家和地区的1.8万家企业和机构、10万人报名参展参会。

习近平在致辞中指出，希望以此为契机，搭建起平台和桥梁，让各国人民充分展示服务贸易领域新发展新突破，共同享受人类社会发展进步新技术新成果。

中国国经交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国接受人民网记者专访时表示，习近平主席的致辞释放了三个重要信号：“首先，中国向全球表明，愿意同世界人民一起同心协力共克时艰，打赢疫情防控阻击战；其次，服务贸易将成为推动全球经济发展的重要力量，随着我国全面提高对外开放水平的深入推进，中国贸易对我国经济、甚至全球经济都将起到不可估量的作用；再次，让全国人民和各国人民共同享有服务贸易增长带来的成果。”

国研新经济研究院执行院长朱克力在接受人民网记者专访时表示，毫不动摇地继续扩大对外开放，是我国构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的必然抉择和必由之路。作为世界第二大经济体，中国居于全球产业链和供应链的关键环节，必须运用更加积极的开放策略和创新机制，把国际市场上中下游厂商紧紧拴牢。

“当前，需要借助大数据、物联网、人工智能、区块链等新技术及其带来的新模式新业态，迅速在新消费和新基建之间架起一座桥梁，加快新经济新动能的培育和发展，以改革和创新驱动我国产业链、供应链、价值链齐稳，保持并进一步提高三链在全球的已有地位和竞争力，开创新发展格局。”朱克力说。

营造开放包容合作环境

推动世界经济不断焕发生机活力

今年以来，疫情对我国服务贸易和服务业造成较大冲击，在人流物流不畅、国际经贸活动大幅下降的情况下，通过服务贸易交易会帮助企业加强国际交流、获取合同和订单，对于降低疫情影响、促进服务贸易进出口具有积极作用。

习近平在致辞中提出三点倡议：第一，共同营造开放包容的合作环境；第二，共同激活创新引领的合作动能；第三，共同开创互利共赢的合作局面。

“放眼未来，服务业开放合作正日益成为推动发展的重要力量。”习近平在致辞中指出，我们要顺应数字化、网络化、智能化发展趋势，共同致力于消除“数字鸿沟”，助推服务贸易数字化进程。中国将拓展特色服务出口基地，发展服务贸易新业态新模式。中国愿同各国一道，加强宏观政策协调，加快数字领域国际合作，加大知识产权保护，积极促进数字经济、共享经济等蓬勃发展，推动世界经济不断焕发生机活力。

朱克力认为，服务贸易开放是深化改革开放的重点，全球服务贸易演变对我国服务贸易发展既构成了挑战也带来了机遇，但我国服务贸易的开放和发展总体上还相对滞后，无论是质量还是层次，都没有起到支撑和引领产业转型升级和攀升全球价值链的应有作用，供给和需求双约束矛盾亟需解决。

因此，举办服贸会可以有效彰显并增强我国扩大服务贸易开放的主动性，意义重大：一方面，通过服贸会进一步体现我国保持对内开放和对外开放一致性，特别是在扩大市场准入、放松准入限制、促进市场竞争、提高规则透明度、改善数字服务贸易支撑条件上的努力；另一方面，通过服贸会主动加强开放力度，有利于提升国内服务生产能力、提高服务质量和建立可靠的服务信誉，从而增强服务业国际竞争力。

探索可复制推广经验

带动形成更高层次改革开放新格局

服贸会是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型交易会，是全球服务贸易领域规模最大的综合性展会，也是我国服务业对外开放的重要窗口，与长三角地区以进口功能为主的进博会、珠三角地区以货物贸易为主的广交会，共同构成新时期我国对外开放三大展会平台，是“中国制造”和“中国服务”全面发展、进口潜力和出口优势共同展现的全方位开放合作促进体系。

习近平在致辞中指出，为更好发挥北京在中国服务业开放中的引领作用，我们将支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区，加大先行先试力度，探索更多可复制可推广经验；设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区，构建京津冀协同发展的高水平开放平台，带动形成更高层次改革开放新格局。

“要准确把握当前国际国内形势变化，把进一步扩大开放与双循环紧密结合，以更高水平对外开放，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”商务部国际贸易经济合作研究院产业国际化战略研究所所长崔卫杰在接受人民网记者专访时表示，要以更高水平对外开放，营造助力双循环的良好营商环境；要以更高水平对外开放，集聚助力双循环的高端要素资源；以更高水平对外开放，构筑助力双循环的现代产业体系；要以高水平对外开放，打造助力双循环的开放平台载体，要稳步推进自贸试验区高质量发展，发挥北京服务业扩大开放综合试点示范作用，打造若干综合承载具有“一带一路”特色的经贸合作项目等。

稳外资重在稳信心，稳信心才能稳市场。朱克力认为，在不确定性日益增强的严峻形势下，一方面要落实好外商投资法及其实施条例，提高相关稳外资政策的执行力，切实抓好营商环境的持续优化；另一方面，要引导外资企业在华合法合规经营，对于外商投资数据中心、工业互联网等新基建领域，应当注意外商投资准入特别管理措施、安全审查和反垄断审查等监管问题，有序助推新基建行稳致远。

朱克力表示，要不失时机地加强外贸和国际市场稳中求进，确保中国在全球产业链供应链价值链的地位：一是稳外贸，支持企业增订单稳岗位保就业，扩信贷、降成本，支持出口转内销，发展跨境电商等新业态和推进服务贸易创新；二是积极利用外资，大幅缩减外资准入负面清单，出台跨境服务贸易负面清单，加快海南自由贸易港建设，以及在中西部地区增设自贸试验区、综合保税区，增加服务业扩大开放综合试点。

(责编：栗翘楚、孙阳)