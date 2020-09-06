我国金融业改革发展蹄疾步稳 助力实体经济高质量发展

2020中国国际金融年度论坛9月6日在北京召开

人民网北京9月6日电 （记者乔雪峰） 在当前的形势下，我国如何加快金融创新，助力经济高质量发展？金融机构怎样把握金融发展新机遇，更好服务实体经济？如何进一步扩大金融开放，提升金融全球竞争能力？在9月6日召开的2020中国国际金融年度论坛上，来自监管部门、研究单位、行业机构的嘉宾就上述热点话题进行了讨论，为我国和全球金融业发展提供新思路、新路径。

此次论坛主题为“新金融、新开放、新发展”，是2020年中国国际服务贸易交易会金融服务专题展的主要论坛活动。

金融业是现代服务业的重要组成部分。数据显示，2019年我国服务业生产指数比上年增长6.9%，其中金融业增长7.2%，增速快于第三产业0.3个百分点。

“中国正在从一个金融大国向金融强国稳步迈进。”中国人民银行副行长陈雨露在论坛上表示，党的十八大以来中国金融业改革发展蹄疾步稳，金融体系市场化、科技化双向开放的水平明显提升，现代化金融体系在逐步完善，服务实体经济的能力显著增强。

陈雨露指出，中国金融科技近年来呈现着发展速度快、增长质量好、结构不断优化的良好局面，正在推动着金融业态、金融产品和金融传统发展模式发生深刻的变革。“但金融科技发展不平衡、不充分、不规范的问题也依然突出。金融体系数字化、普惠金融数字化还有着很大的进步空间，消费者对金融服务的质量和稳定性也不断提出更高的要求。”

陈雨露表示，目前央行正在积极的构建监管科技应用框架，健全监管的基本规则体系，努力为金融科技的发展营造更好的环境，推动金融服务业的现代化变革。

“金融是实体经济的血脉，在畅通国民经济循环中发挥着至关重要的作用。”中国银行保险监督管理委员会副主席周亮表示，二季度我国国内生产总值同比增长3.2%，从生产、消费、投资、进出口等各项指标来看，中国的整体经济复苏态势明显。

周亮指出，要千方百计降低企业的融资成本，探索应急贷款和应急融资的机制，推动金融系统今年向各类企业合理让利1.5万亿元。推动金融机构数字化转型，实现金融与科技的深度融合，创新金融业务模式，提升服务效率。

“今年预计银行业处置不良贷款3.4万亿元，严格遵循房住不炒的定位，防止房地产市场过度金融化。” 周亮表示，通过打击违法违规活动牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。有力引导理财、保险资金等各类中长期资金进入资本市场。

证监会副主席方星海在论坛上表示，中国改革开放的实践说明对外开放是我国经济持续快速发展的重要动力，资本市场开放促进了资本市场自身的发展完善，也推动了金融业和整个经济的高质量发展。

“我国资本市场已经发展成为全球市值第二大的市场，股票市场总市值突破70万亿元，占我国GDP的70%左右。”方星海表示，资本市场是服务业当中很重要的一环，今年以来资本市场表现平稳，日均成交超过8千亿元，为我国经济发展和转型升级提供了重要支撑。

“金融服务作为服务业的重要组成部分，已逐渐成为我国对外开放和经济发展的新亮点和新引擎。”国家外汇管理局副局长郑薇在论坛上指出，近年来国际服务贸易快速发展，对我国国际收支经常账户的影响也日益显著，成为促进我国经济高质量发展的重要推动力。2019年我国服务贸易收支规模达到7499亿美元，在全球经济体中居第二位，收支逆差有所回落。

郑薇表示，当前全球政治经济的不确定因素依然很多，国际金融市场波动也加剧，但是我国经济稳中向好和长期向好的基本趋势没有改变，外汇领域的改革开放也将坚定不移、持续推进。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)