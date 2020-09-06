媒体融合成果亮相服贸会 探索技术变革下新发展

人民网北京9月6日电 （记者刘佳）伴随着国家信息化建设，尤其是5G、大数据、云计算、物联网、人工智能等技术蓬勃发展，中国的媒体融合实践上升为国家战略。在2020年中国国际服务贸易交易会（简称服贸会）上，30家媒体和融媒科技企业全面展示中国媒体融合发展成就，探索技术变革下的新发展。

内容为王打造融合产品

本届服贸会是新冠肺炎疫情发生以来中国在线下举办的第一场重大国际经贸活动。其中，展览设置1个综合展区、8个专题展区和若干个服务功能区。作为8个专题展区之一的文化服务专题展区特设总建筑面积3150平方米的“媒体融合展区”，以“融资讯、融政务、融生活、融未来”为主题，集中展示中央媒体、北京市属媒体和北京各区级融媒体中心以及融媒科技企业的发展成果。

展览现场，人民日报重点展示“中央厨房”成果，中央厨房融媒体工作室所属麻辣财经、侠客岛、金台点兵等纷纷亮相。人民网携党政服务机器人“小红”、智能计算卡（雨燕Swifts100）等前沿科技，“大道康庄”“两会夜话”等精品力作亮相展台，展现其通过加大在人工智能、大数据领域的资源投入和产业布局，以“内容科技”建设“四全媒体”的手段和路径；新华社呈现“60万米高空看中国”“中国起来”系列融媒体产品，卫星图鉴故事等精品短视频循环播放；北京日报通过实物和应用场景展示，介绍AR智能眼镜，让观众身临其境般体验5G+4K+AR融媒体技术……主流媒体大力发展融媒体，从“两微一端”等平台建设、短视频、H5等形态扩展到中央厨房等机制创新，各媒体以内容为核心竞争力，打造多样化、个性化、可视化的“融合产品”，生产制作出让民众喜欢听愿意看、听得懂看得进的作品。

技术赋能 重塑采编发流程

媒体融合离不开先进技术体系的支撑。重塑采编发流程是媒体融合发展的重要一环。

在展区，经济日报展示了已经形成的快速机动的采编系统与工作机制。据悉，记者仅需四步就可以制作一条“全景新闻”。北京广播电视台融合了原北京人民广播电台、原北京电视台和北京时间的新闻采编力量，搭建新闻选题共享、记者调度统一、成片渠道分发的高效率“中央厨房”，提高了新闻采编的效率，也实现新闻宣传效果的最大化。

现场，百度展示小度产品和百度大脑高效赋能视频直播、智慧工业等行业场景；快手通过“看见大国时刻”“看见经济活力”“看见多彩文化”“看见融合之力”等让观众现场感受到在互联网媒介融合时代背景下，“直播+”如何助力国民经济复苏与转型；科大讯飞将展示智慧媒体解决方案，为媒体工作者提供“采-编-播-审-存”一整套流程的产品现场体验。

“1+4+17+N”媒体融合发展生态圈

本次服贸会上，北京展示“1+4+17+N”（含北京地区4家市级融媒机构、17家区级融媒机构等）传播矩阵，致力打造北京地区互联互通、互补互促的智慧融媒体可持续性发展生态圈。

其中，17个区级融媒体中心突出反映北京市构建“1+4+17+N”的立体传播格局。海淀融媒提供“海淀云”大数据平台VR沉浸式体验；朝阳融媒展示多平台互联互通及网络安全架构；大兴融媒搭建北京大兴国际机场直播体验区，让参观者能直观感受机场运行ODC的指挥调度情况；通州融媒设立“航拍副中心”VR体验区；丰台融媒以“北京丰台”客户端和“云听”客户端打造戏曲频道和“好听在云听 好戏在丰台”的理念；延庆融媒则多维度展示服务世园会和冬奥会的建设进展等。

在信息技术的变革迭代冲击下，传统的舆论环境、社会结构和媒体生态都发生了颠覆性的剧变。服贸会上，各媒体将展现协同高效的全媒体传播体系建设进程，也将探索结合自身优势，汇聚关键资源，抓住垂直领域，满足细分刚需，抓住新基建、新娱乐、新教育、新消费、新生活、新社交等机遇，迎来新发展。

(责编：王紫、李昉)