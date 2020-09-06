9月6日，元巢数字产业基地第三期开园暨人民优选（杭州）直播基地挂牌仪式在杭州举行。

授牌仪式现场。

本次活动分为园区启动仪式、人民优选（杭州）直播基地挂牌仪式和研讨会三部分。在启动仪式上，元巢科创园董事长曹瑜谈到，要以努力打造数字产业经济园区为己任，以这次合作为契机，建设型内容驱动型园区。人民网浙江分公司总经理戴谦在发言中说，与地方政府或园区合作，共建直播基地，旨在赋能直播基地、助力当地政府，推动当地直播产业的规范健康发展。

开园仪式。

直播电商在疫情期间迅猛发展，成为带动消费的主力方式之一。后疫情时代，在做好行业自律和行业规范的同时，直播电商产业发展面临什么样的机遇？在展望后疫情时代“网红经济”产业发展研讨会上，星楚（杭州）教育科技有限公司袁浩亮、中国通信工业协会品控自律联盟政务商务部长刘丹、浙江元巢科技发展有限公司董事长曹瑜等嘉宾针对后疫情时代直播电商产业发展，如何结合政府、媒体、产业，发挥自身优势等议题进行了深度交流。

研讨会现场。

(责编：夏晓伦、毕磊)