财力下沉护航“六稳”“六保”（财经眼）

数据来源：财政部

制图：张芳曼

2020年，我国财政赤字规模比2019年增加1万亿元，同时发行1万亿元抗疫特别国债，上述2万亿元财政资金全部转给地方。为此，建立特殊转移支付机制，让资金直达市县基层，主要用于保居民就业、保基本民生、保市场主体。

今年的《政府工作报告》提出“各级政府必须真正过紧日子”。根据财政工作部署，今年政府部门节约的开支，将全部优先用于做好“六稳”工作、落实“六保”任务等重点支出。

特殊转移支付机制是否畅通高效？各级政府如何节用裕民？日前，本报记者赴湖南省、重庆市、广东省深圳市进行了调查。

直达资金畅通无阻，惠及企业、百姓

数据显示，截至今年8月中旬，扣除用于支持减税降费的3000亿元，实行直达管理的1.7万亿元资金当中，已有1.558万亿元直达资金下达市县财政，其中1.451万亿元已经细化落实到具体项目上。这些资金如何快速直抵基层？

“从6月30日收到文件，到7月15日把资金发放到贫困户卡上，这是资金下拨最快的一次。”湖南省平江县安定镇镇长潘雄志说，县财政局第一时间将75.58万元庭院经济奖补资金发放给全镇1691户贫困户。

效率如此之高，和湖南省财政厅充分利用直达资金监控系统密不可分。

“从6月23日起，我省陆续收到中央财政拨付的各项直达资金。” 湖南省财政厅预算处处长胡云归介绍，省财政厅取消市级转拨环节，一次性将资金分解落实到各县市区。

2万亿元直达资金是中央应对疫情影响，在特殊时期采取的特殊举措。各省级财政部门严格按照中央部署，抓好资金分配拨付工作，确保直达资金畅通无阻、直抵基层。

在湖南，截至6月30日，中央下达湖南省的各类直达资金641.8亿元，除按规定预留的45亿元抗疫特别国债用于应对今后可能发生的新困难外，其余596.8亿元已全部下达市县。

目前，重庆市收到中央分配的400多亿元直达资金，也已经全部落实到区县。重庆市从接到中央直达资金到调拨至区县，最快的用了1个工作日，最慢的也只用了3个工作日，区县的分配率达到99.9%。

在深圳市，截至8月24日，财政部下达的直达资金149.43亿元，其中，下达市本级1.72亿元，下达各区147.71亿元，已全部分配至预算单位，全市分配进度为100%。

直达资金畅通无阻，惠及企业、百姓。

“这笔资金保障了企业生产线运转，我们再无后顾之忧，大家伙干劲儿可足了！” 重庆好哥们食品科技有限公司总经理郭小平说，6月30日财政部下达了疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金预算指标， 7月14日，公司就收到江津区财政局拨付的贴息直达资金4.2万元，“为了节省企业申报、审批时间，区财政局工作人员帮我们把所有申请资料扫描、上传到市财政局。”

据了解，重庆市分配给了江津区中央直达资金7.39亿元，江津区将超过半数的资金用于保基本民生、保市场主体等支出上，抗疫特别国债资金主要用于防疫医疗设备购置以及重大基础设施建设，如轨道交通5号线、生活垃圾填埋场、污水管网等。

湖南省株洲市财政局局长李能斌介绍，目前市本级4.6亿元的抗疫特别国债资金主要用于保市场主体和保基本民生。“有3.6亿元是保市场主体，重点支持轨道交通产业和大数据产业。还有1亿元用到民生领域急需的地方，比如污染防治和环境治理等，提升老百姓的获得感。”

不该花的钱一分不花，盘活存量资金一分不漏，保障重点领域支出一分不少

6月19日以后，湖南省平江县三阳乡人民政府的牌子，挂到了三个地方。

事出有因。原来，6月16日，三阳乡政府的老办公楼部分墙体严重开裂，机关食堂的屋顶坍塌，大楼成了危房，只得拆除。

“大楼使用了40多年，之前就是D级危房，几经维修，才维持到今年6月。”三阳乡乡长李俊杰说，一开始打算选址重建，经过测算大约要投入3000万元。为了落实政府过紧日子的要求，项目没有启动。最后，三阳乡政府按照职能接近、方便群众的原则，将有关部门分别安置到三处目前尚闲置的公共用房当中去。

平江县财政局局长夏海介绍，上半年平江县通过压减一般性支出和非刚性支出，盘活财政存量资金，有效填补了提高农村低保标准和疫情防控期间发放价格临时补贴造成的财政资金缺口。

政府过紧日子，把省下的钱用于民生保障，用于增强市场主体活力，三地财政部门多方筹谋。

——不该花的钱一分不花。

“我们要把有限、宝贵的资源配置到做好‘六稳’工作、落实‘六保’任务最急需的地方。”湖南省财政厅副厅长何伟文表示，湖南省委、省政府专门下发通知，出台“过紧日子”十条严律；推动节庆、晚会、论坛、赛事等活动市场化运作，设定三年培育期，培育期内财政补助逐步退坡，培育期满重新评估等。

“1月份我们出台‘过紧日子十条’，要求党政机关事业单位、国有企业今年一律停购公务用车，部门课题经费、规划经费、培训经费统一压减30%。全国两会之后，我们又推出升级版‘过紧日子方案’，对市级部门一般性项目和非刚性、非急需项目支出分别压减15%和10%。1至7月，市级政府部门共压减支出34亿元。”重庆市财政局局长封毅说。

——盘活存量资金一分不漏。

今年以来，多地财政部门积极盘活政府资产和财政存量资金，减轻财政收支压力。

比如，湖南省宁乡市建立了存量资金定期清理盘活机制，实行按季清理。2020年上半年收回各类结存资金7861万元，化存量资金为增量财力，有效缓解了财政支出压力。

深圳市财政局局长汤暑葵介绍，深圳全面梳理办公、住宅、产业用房、商业物业等各类政府部门资产，剥离与履职无关的商铺等物业，将市本级保障性住房30万平方米配套商业设施有偿转让给市属国企，增加财政收入60亿元。“我们借助市场力量，有偿转让深圳会展中心政府产权，激活了市属大型场馆的市场价值，增加了财政收入。”上半年深圳市区两级盘活资产等一次性收入150.1亿元，拉动财政收入增长7%。

——保障重点领域支出一分不少。

各级财政部门通过优化支出结构，理顺财政支出的优先顺序，确保重点领域支出，稳住了经济基本盘、兜牢了民生底线。

重庆市璧山区璧城街道五保户何德元告诉记者，从今年1月份开始，他每个月都会领到政府部门发放的价格临时补贴，从几十块到100多块不等。“有了这笔钱，肉价虽然有所上涨，但对家里伙食没什么影响，很暖心。”

今年以来，重庆市级新增7.7亿元财政专项扶贫资金，全年增幅将达20%。

为稳岗促就业，截至7月22日，湖南省浏阳市已为502家企业发放失业保险稳岗返还资金1563万元，为企业减免社保费3.92亿元。

财政部门对每笔钱实行动态跟踪，确保资金“用在刀刃上”

无论是财政直达资金还是预算内资金，财政部门对每笔钱实行动态跟踪，确保资金“用在刀刃上”。

——为保证直达资金精准落地，财政部门不做“甩手掌柜”，加强对资金使用的监督指导。

湖南省财政厅建立了专门台账，记录每一笔资金来源去向，实时调度资金安排使用情况。“目前财政审计联合发力，全覆盖全链条监督资金分配、拨付、使用情况，对弄虚作假、截留挪用、闲置沉淀等问题，发现一起处理一起，绝不允许与民争利现象发生！”胡云归说。

“重庆市财政局不仅依托中央直达资金动态监控，对源头的资金调拨到末端的资金使用，实行全链条、全过程、全覆盖监控，而且还开放共享直达资金数据，满足审计等部门的监管需要，并对直达资金开展部门联合督查，确保直达资金在‘最后一米’不出问题，不折不扣惠企利民。”封毅说。

——强化预算刚性约束，对财政资金的使用问效、问绩、问责。

“政府的‘钱袋子’大家管。”李能斌说，通过积极开展“互联网+”监督工作，株洲市财政局将民生资金数据及时录入系统，并在互联网上公开，切实加强社会公众对民生项目资金的监管；同时探索建立对重大财政专项资金实行部门自评、财政评价、审计复评、人大评议的“四评”工作机制，形成了绩效评价和预算管理的良性互动。

在深圳市财政局会议室，一块约四米长、两米宽的大屏幕占满了一整面墙，这是深圳市智慧财政一体化平台的终端大屏。智慧财政规划建设包括36个子系统，覆盖财政全业务板块。截至目前，该平台已有27个业务子系统上线，有效支撑近3000家预算单位、91家非税收入单位、人民银行深圳中心支行、9家商业银行以及市人社部门、发改部门和政府采购中心等部门的业务开展。每一笔预算资金运用时点、电子支付凭证在上面一览无余。截至7月上旬，该平台共完成深圳市本级18亿元防疫资金安排，防疫支出约10.9亿元。

“我们会不断引入新的技术手段，打造数字财政、阳光财政，管好用好每一笔财政资金。” 汤暑葵说。

《 人民日报 》（ 2020年09月07日 18 版）

(责编：牛镛、马昌)