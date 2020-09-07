更好保障中小企业款项支付（财经观）

要让中小企业实现更好发展，既需要财税、金融等政策协同发力，减轻企业税费负担，破解融资难、融资贵问题，也需要针对企业实际经营中在款项收付、清算结算等方面可能遇到的具体问题对症下药，精准施策
小微企业交付产品后，以往可能要几个月才能收到付款，有时甚至被长期拖欠，但今后，账期有望明显缩短；承包建设政府投资项目，以往可能需要企业先行垫资，这样的情况也将得到改善。前段时间在一些地方调查采访，许多企业经营者谈到即将发生的这些变化，非常期待。这些转变来自9月1日起开始实施的《保障中小企业款项支付条例》。《条例》要求加强账款支付源头治理，防范账款拖欠，有利于进一步减轻中小企业资金负担和经营压力，促进企业实现更好发展。
今年以来，一系列帮扶中小企业的政策措施接连出台，把“真金白银”送到了企业手里。减税降费力度加大，上半年实际减税降费超1.5万亿元，支持市场主体纾困发展；金融部门通过降低利率、减少收费、贷款延期还本付息等措施，前7月已为市场主体减负8700多亿元；上半年银行业金融机构普惠型小微企业贷款同比增长28.4%……税费减了，利率降了，融资多了，中小企业发展前行的信心和底气更足了。
同时也要看到，一些政府部门、大企业拖欠中小企业款项的情况依然存在，给企业造成了额外的资金负担。近年来，受经济形势复杂严峻等因素影响，一些中小企业账款回收期延长。建立长效机制解决拖欠中小企业款项问题尤为重要。
《保障中小企业款项支付条例》提出的一系列政策措施，有利于促进及时支付中小企业款项，保障中小企业合法权益。比如，对要求中小企业垫资建设、在签订合同时附加对中小企业不利条件、变相延长付款期等情况，通过源头治理、适度监管引导、强化责任义务等措施，建立起市场主体自律、政府依法监管、社会协同监督的预防化解拖欠中小企业款项的法规制度。此外，《条例》的制定也充分尊重市场主体，避免用行政手段不当干预经济活动。
政策重在落实。要更好保障中小企业款项支付，需要有关部门强化监督检查和失信惩戒，加快健全投诉处理机制，也需要各市场主体更充分地认识履约的重要性，自觉尽到履约责任。对大企业来说，按合同约定及时支付中小企业款项，既是自身守法与诚信的体现，能为自己树立起良好的口碑和形象，也有利于维护整条产业链供应链的稳定，更好保障自身经营。对中小企业来说，自觉按合同约定提供合格的货物、工程和服务，提高合同管理水平，也有利于降低交易风险和成本。
现金流是中小企业的生命线。在狠抓《条例》落实的同时，帮助中小企业减轻资金压力，金融创新大有可为。实践中，不少金融机构已经积极创新产品和服务，帮助中小企业解决资金周转难题。有些通过供应链金融等业务模式，让有订单、讲诚信、前景好的中小企业应收账款提前“变现”。有些为中小企业在参与招投标时提供保函、投标保证保险等，帮助企业缓解交付投标保证金等资金压力。未来，金融机构应继续精准对接中小企业实际需求，不断加大支持实体经济力度。
中小企业量大面广，是最具活力的企业群体，是扩大就业、改善民生的重要支撑，是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础。要让中小企业实现更好发展，既需要财税、金融等政策协同发力，减轻企业税费负担，破解融资难、融资贵问题，也需要针对企业实际经营中在款项收付、清算结算等方面可能遇到的具体问题对症下药，精准施策。更好地维护市场公平交易秩序，营造稳定公平透明、可预期的营商环境，保障中小企业合法权益，就一定能让中小企业发展更具活力，使企业创新创造潜能更充分释放，为经济发展注入更强动力。
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