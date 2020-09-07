契税税率将维持不变（理财参谋）

近期，十三届全国人大常委会第二十一次会议表决通过了《中华人民共和国契税法》，自2021年9月1日起施行。涉及不动产买卖会遇到契税，契税法来了，到底有何变化？将给百姓带来什么影响？

很多人关心契税税率变化。1997年颁布的《中华人民共和国契税暂行条例》已明确，契税税率为3%—5%。契税法基本延续了契税暂行条例关于税收优惠的规定，并授权省、自治区、直辖市可以对不同主体、不同地区、不同类型的住房权属转移确定差别税率。“这一规定体现了健全地方税体系改革思路，赋予了地方一定税政管理权限，有利于调动地方加强税政管理的积极性，因城施策促进房地产市场健康发展。”中央财经大学教授樊勇说。

一些房地产中介提到的1%、1.5%、2%契税税率，指的是什么？2016年，有关部门发布《关于调整房地产交易环节契税营业税优惠政策的通知》规定，对个人购买家庭唯一住房，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税，面积为90平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税；对个人购买家庭第二套改善性住房，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税，面积为90平方米以上的，减按2%的税率征收契税。

“上述优惠政策依然在实行，此次契税法并没有调整契税税率。”樊勇说。

除了税率问题，还有一些内容值得关注。契税法明确，婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属，法定继承人通过继承承受土地、房屋权属，免征契税。为体现对公益事业的支持，增加对非营利性学校、医疗机构、社会福利机构承受土地、房屋用于办公、教学、医疗、科研、养老、救助免征契税等规定。

同时，契税法还增加了退税规定。在依法办理土地、房屋权属登记前，因合同不生效、无效、被撤销或者被解除的，纳税人可以向税务机关申请退还已缴纳的税款，税务机关应当依法办理退税。

纳税申报也更简化。申报缴税期限由契税暂行条例规定的纳税义务发生后10日内申报并在税务机关核定期限内缴税，改为办理土地、房屋权属登记手续前申报缴税。

《 人民日报 》（ 2020年09月07日 18 版）

(责编：牛镛、马昌)