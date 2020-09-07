资源税法实施助推绿色发展（财经短波）

本报电 《中华人民共和国资源税法》自9月1日起正式实施。通过制定资源税法，将资源税从价计征改革成果上升为法律，确立了规范公平、调控合理、征管高效的制度，有利于发挥资源税组织收入、调控经济、促进资源节约集约利用和生态环境保护的重要作用。与原有的资源税制度相比，资源税法拓展了征税范围，规范细化了税目、减免税管理，明确了分级分类确定税率的权限划分方式、以从价计征为主的征税方式。此外，税务部门简并了纳税期限和纳税申报表，保留按月申报纳税，增加按季申报纳税，最大限度减轻纳税人的办税负担。
（王 观）
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