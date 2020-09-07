大山深处驶出“无人车”（畅通国内国际双循环 ②）

贵州翰凯斯智能技术公司工作人员在讨论无人车技术细节。
走进位于贵阳高新区的贵州科学城，一间不起眼的厂房里，几名中外工人正在操作平台上紧张有序地忙碌着。
疫情阻隔了出口的路子，许多企业都犯了难，而贵州大山深处的翰凯斯智能技术公司却没受影响。这家公司自主研发的一款无人驾驶车一露脸，就收获了不少国际订单。
让人不解的是，记者见到的无人驾驶车，竟只是一个底盘——“连个车壳都没有，这种半成品也卖得出去？”
“当然！”翰凯斯首席执行官喻川说，今年初，翰凯斯公司无人驾驶车正式投产，仅一个月内便与20余家海外客户签约，获得近1000台底盘的意向采购合同。公司今年的产能已经全部预订一空，产品销往美国、法国、意大利及国内的北京、上海、深圳、成都等城市。
“疫情之下，无人驾驶配送车、消毒车、清扫车等需求激增。”别人看到的是危机，喻川团队看到的是机遇。
团队的技术创新之路，就从无人驾驶车的底盘开始。喻川介绍，底盘是车辆核心所在。团队经过多次试验，才完成这套自动驾驶算法系统的研发与测试。“比如，当前方有障碍物时，它会立即自动减速停下或转向绕行，精度控制在10厘米以内。”
除了轮胎、电池等少量标准零件，汽车其他工序都在这间厂房里完成。可厂房面积不过1000多平方米，能摆弄得开吗？
“完全没问题。”喻川看出了记者疑虑，指着一个巨大机械臂说：“瞧，这是公司引进的3D打印设备，有了它，能减少70%零部件的使用。”车型设计完成后，车架整体制造过程只需90小时，比传统制造工艺节约近10倍时间成本。
身处西南偏远地区，为补齐技术创新短板，喻川和同事没少下功夫。除了到世界各地参加比赛和展览，他们还借着中国国际大数据产业博览会的东风，两次组织承办无人驾驶全球挑战赛，并和国际同行联手建立无人驾驶实训基地。
无人驾驶车可以载客观光吗？可以卖货送货吗？可以代替人去执行安全巡逻吗？
“可以。”这是喻川团队的回答。
由于采用舱体与底盘分离设计，该车体长度最短仅70厘米，最长可达4米，还能根据不同地形，选择轮胎式或履带式驱动装置。“通过在底盘上任意搭配舱体，我们的无人驾驶车可变身为无人观光车、无人售货车、无人物流车、无人安全巡防车等产品。”喻川说。
中央提出推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。对此，喻川很兴奋：“对企业来说，很重要的一条就是要坚持以科技创新催生新发展动能。只有加快关键核心技术攻关，才能提高产业链供应链稳定性和现代化水平。”
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