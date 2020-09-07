 9年治理病险水库1176座  贵州破解工程性缺水难题

本报贵阳9月6日电 （记者苏滨）记者从贵州省水利厅获悉：从2011年初到2020年上半年，贵州投入水利资金2600余亿元，建设大中小型水库426座，年供水保障能力达124.5亿立方米，工程性缺水难题逐步得到破解；治理病险水库1176座，治理水土流失面积2.23万平方公里。

“有水难留”是贵州工程性缺水的现状，也是制约经济社会发展的瓶颈。事实上，贵州水资源丰沛，多年平均降雨量达1179毫米，水资源总量达1062亿立方米，居全国第九位。但贵州山地、丘陵占国土面积92.5%，是典型的喀斯特岩溶山区，山高坡陡、有水难留，水资源利用率仅为全国平均水平的一半。

《 人民日报 》（ 2020年09月07日 14 版）

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