四协会倡议加快塑料污染治理 将开展绿色设计产品评价认定

本报北京9月6日电 （记者韩鑫）近日，中国轻工业联合会、中国石化工业联合会、中国塑料加工工业协会、中国包装联合会发出《关于共同做好塑料可持续发展的联合倡议书》。
《倡议书》提出，将以可循环、易回收、可降解为导向，加大科技创新力度，研发性能达标、绿色环保、经济适用的塑料材料与制品。同时，加快相关标准研制，完善有关塑料再生利用标准体系，发布《可降解塑料的分类与标识要求指南》及再生塑料系列标准，按照可降解塑料绿色设计评价标准，开展绿色设计产品评价认定，为建立规范回收和循环利用的产业体系提供技术支撑。
《 人民日报 》（ 2020年09月07日 14 版）
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