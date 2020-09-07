激活服务贸易新引擎（望海楼）

机器人、无人驾驶汽车等“聪明”家伙往来穿梭；疫苗研发、“天眼CT”、健康“魔镜”、智能“管家”等实物成果精彩亮相……在2020年中国国际服务贸易交易会现场，观摩、演示、讲解好不热闹，洽谈、协商、签约收获满满。作为疫情发生以来中国在线下举办的首场重大国际经贸活动，本届服贸会实在是看点足、亮点多。

服贸会的热闹景象，是中国对国际贸易作出新贡献的生动注脚。目前，世界经济总产出的六成来自服务业。数据显示，达到全球出口总额20%的服务出口，占了全球外贸增加值近一半。

当下世界经济和国际贸易整体低迷，如何更好发挥服务贸易这一新引擎的作用？9月4日，中国国家主席习近平在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上致辞时提出了3点倡议：“共同营造开放包容的合作环境”、“共同激活创新引领的合作动能”、“共同开创互利共赢的合作局面”。开放包容、创新引领、互利共赢三个关键词，让人印象深刻。

开放包容，是服务贸易合作的必然要求。唯开放包容，服务贸易才能欣欣向荣。因具有轻资产、软要素等特点，服务业更需要开放、透明、包容、非歧视的行业生态，更需要各国减少“边境上”和“边境后”壁垒。正因如此，本届服贸会上，中国支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区等开放新举措备受关注。多年来，中国不断加大开放力度，为服务贸易提供了肥沃土壤和增长源泉；持续扩围深化服务贸易创新发展试点，为服务贸易提供发展平台和改革突破口。数据显示，2012年以来，中国服务贸易年均增长7.8%，高出全球增速约3.7个百分点。

创新引领，是服务贸易新趋势的时代呼唤。唯创新引领，服务贸易才能动能澎湃。就本次服贸会来说，受疫情影响，更注重线上线下融合，“云展览”等新模式成为展会新亮点。服务贸易日益智能化、数字化、网络化，制造业服务化趋势也在加速，依靠创新来满足新需求的重要性更加凸显。近年来，中国人力资本优势加快显现、消费市场集中升级，为服务贸易发展提供了强大支撑，而拓展特色服务出口基地等创新举措，进一步为服务贸易打开了新天地。

互利共赢，是服务贸易发展的重要基石。唯互利共赢，服务贸易才能惠及八方。各国经济彼此依存，利益交融前所未有，以诚相待、普惠共享是根本之计。本届服贸会应者云集，各参展方热情高涨，不难看出国际社会对深化合作的呼唤，对互利共赢的共鸣。正如一位世贸组织官员所说：“中国能在这个时候举行这样的会议，本身就展现出中国开放的诚意，以及对国际合作的重视。”中国将支持组建全球服务贸易联盟，不断形成更多务实合作成果。

这几日，5G展区是最火爆的板块之一。从智慧城市、生产制造到家庭生活等全方位的真实体验，让不少观众直呼“将科幻带到现实”“将未来带到身边”。我们相信，循着中国倡议的方向走下去，国际服务贸易一定能拓展更广空间，为全球互惠共赢搭建一座座“彩虹桥”，为世界经济复苏点燃新引擎。

（作者为本报评论员）

(责编：李都也(实习生)、李栋)