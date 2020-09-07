麻辣财经：服贸会，全球服务如何互惠共享？

服贸会来了！这是一场全球服务业的盛会，它吸引了148个国家和地区的1.8万家企业和机构，共有10万人注册参展参会。

中国国际服务贸易交易会，是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台，自2012年起已举办6届。

本届服贸会，是什么吸引了全球的目光？麻辣姐觉得有这么两点：一是服贸会的主题引发大家的共鸣，二是这届服贸会举行的背景不一般。

本届服贸会的主题，是“全球服务，互惠共享”。服贸会搭起一个平台和桥梁，展示各国服务贸易领域新发展和新突破，并通过携手合作让这些成果跨越国界，为全世界人民共享。

这届服贸会举行的背景，也很特殊。

国家主席习近平在服贸会全球服务贸易峰会上致辞中说，当前，全球范围疫情尚未得到全面控制，各国都面临着抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务。在这一背景下，中国克服重重困难，举办这样一场重大国际经贸活动，就是要同大家携手努力、共克时艰，共同促进全球服务贸易发展繁荣，推动世界经济尽快复苏。

放眼全球，中国的疫情防控效果突出，经济恢复也是最快的。在这个时候，中国举办这样一个国际服务贸易交易会，有助于各国通过互利合作，共同抵御全球疫情蔓延、世界经济低迷的风险，为各国人民提供更多更好的服务。

那么，本届服贸会都有哪些热点亮点？参展的项目中有哪些“珍宝级”产品？麻辣姐这就带您一起，去逛逛服贸会现场。

新技术和新服务，带来新变化和新体验

走进2020年服贸会综合展区序厅，“服务贸易珍宝馆”格外引人注目，这里陈列着8种由中国和世界各国合作创造的标志性产品：

北斗三号全球卫星导航系统，7月31日正式开通，具备精准导航定位授时等功能，服务世界，造福人类；中欧班列，以运输服务促进中欧贸易，被称作“铁轨上的丝绸之路”；

巴西美丽山二期供电工程，将亚马孙河流域的清洁水电输送到里约热内卢，满足2200万居民的用电需求；

大兴机场，由来自6个国家的30余家公司联合设计，见证了全球最大单体航站楼5年建成的奇迹；

青蒿素，挽救了数百万人的生命，让全世界分享了古老中医与现代医疗科学结合的丰硕成果；

“万村通”让非洲人民“通世界”，23个国家1万个村落接通卫星电视信号，实现中非文化贸易互联互通……充分反映了我国和世界服务贸易发展新成就。

新技术和新服务带来的新体验，也是这次服贸会一大的亮点。在3D虚拟展台，打破了时间和空间的限制，大家可以在线上展示自己的商品和服务，也可以在线去洽谈、沟通。很多高科技进入人们的生活，比如会做菜的机器人，可以做三千种菜肴。还有无人驾驶汽车、智能教育机器人等，这些“黑科技”在这次服贸会都可以看见。

为期6天服贸会，当然少不了观点的交锋和热烈的讨论。数字贸易发展趋势和前沿，跨国公司视角下的服务贸易便利化，旅游投资的方向变革与产业重塑等，频频成为各大高峰论坛的重点话题，与会专家和企业界人士就这些议题，深入探讨科技与生活、文化与消费、数字与实体的深度融合，努力推动共建开放合作。

还有一个好消息，本届服贸会的国家会议中心室内展馆和周边的室外展馆，是面向社会公众开放的，如果您人在北京的话，登录服贸会的官网预约一下，就可以到现场体验这些“黑科技”了。

生产性服务和消费性服务并进，中国服务贸易稳居全球第二

“近年来，中国的服务贸易快速发展，在全球已经稳居第二位。” 国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微表示，这次服贸会召开，进一步彰显中国对外开放的坚定的信心，用这样的开放来促改革、促发展、促创新，进一步推动中国经济发展，与世界各国共享新的发展机遇。

王微介绍，近年来，中国服务业呈现出快速发展的态势。服务业从过去在国民经济三次产业中处于第二位的态势，超越了制造业，成为了中国第一大支柱产业。

关键的变化有两个数字，一个数字是在2011年，中国的服务业就业在全部就业中的占比首次超过农业，成为中国最主要的就业渠道。目前中国的服务业就业已经将近50%，这是一个很关键的标志。第二个数字是在2012年以后，中国的服务业占GDP的比重首次超过制造业，连续八年超过制造业。到2019年，服务业占GDP的比重已经达到53.6%，占据了中国经济半壁江山。

“我们从这两组数据就能看到，服务业对中国经济的贡献巨大，也可以说它是现阶段我们国家经济发展的最主要的动力之一。”王微说。

在快速发展的过程中，中国服务业自身也有很大的变化。特别是生产性的服务业，即金融、物流、技术研发等现代服务业，它的发展速度在过去的十年中呈现高速增长。生产性服务业在整个服务业的占比，也已经超过了一些传统的服务业。这些生产性服务业，为制造业升级、提高效率、降低成本做出了很大贡献。

“服务业还有一大变化，就是与老百姓生活密切相关的消费性的服务业，得到了快速发展。比如教育、医疗、体育、健康、休闲娱乐等，它们发展得非常快，明显改善了公众的生活品质。”王微认为，目前全球都处在新一轮技术革命方兴未艾的过程中，特别是信息技术、交通技术、能源技术、生物医疗技术等，开拓了服务发展新的空间，更大程度地惠及所有的居民，来为他们的生活提供更多的便利、更多的选择。

这些新技术的应用，也令跨境服务变得更加容易。现在全球发展最快的叫跨境服务，人不用走出去，企业不用走出去，借助互联网平台就可以向全球的市场提供服务。比如携程，它不仅为国内游客提供订机票、订酒店服务，也可以为全球公众提供旅游产品综合服务。跨境服务拓展了服务贸易覆盖的领域，为中国参与全球的服务业的竞争和服务贸易的竞争又提供了新的机遇。

王微认为， 开放是推动服务业发展的一个非常有力的政策工具，也是中国能够取得今天发展成就的最重要的一个宝贵经验。中国在推动服务业的开放过程中，采取了多种途径的改革创新探索，采取了很多主动的开放，而且是对标国际先进，积极推行一些改革的新的方式和新的方法。

比如在自贸区，首先引入了负面清单的准入方式。这个方式简单通俗的说就是法无禁止皆可为，把法律有禁止和限制的项目列出来，在负面清单之外的所有服务领域，外资都是可以按照国民待遇进行准入的。

还有，北京市扩大服务业综合改革试点，是在全域范围内推动服务业开放的试点。通过这样一些创新的平台、开放的平台，在不同的领域、不同的方向、不同的程度上来探索服务业开放的路径、方式和方法，进行体制机制的探索，在成熟的基础上尽快向全国复制推广。

“改革开放40多年的经验早已证明，唯有开放合作，才能是互利共赢的。”王微认为，在全球经济发展过程中，有一些创新的要素是我们不具备的。这些创新要素的形成，也需要全球服务业携手合作。中国这样一个巨大市场的开放，本身就会吸引全球的创新要素进来，包括资金、技术、高素质人才参与进来。这样也会使国内市场发展壮大，形成一个强大的市场。

“现在全球的服务贸易创新非常的快，服务贸易包括服务业的发展，已经成为全球经济结构调整和全球竞争的最主要的领域。”王微建议，我们需要调整和完善体制机制规则，进一步推动制度性的开放，为中国更好地参与全球的竞争创造更有利的条件。

(责编：李都也(实习生)、李栋)