各国制造业继续复苏，中国保持强势

“虽然全球经济和制造业连续回升，但在多国疫情出现反复和反弹的风险之下以及在中美矛盾没有明显转机的背景之下，全球制造业和经济的复苏能否持续仍需观察。”

8月全球制造业景气度继续复苏。

在西方，欧美多个经济体连续扩张，但部分国家出现萎缩仍需引起足够重视。在东方，中国一枝独秀连续扩张6个月，日韩和东盟萎缩幅度继续放缓。虽然全球经济和制造业连续回升，但在多国疫情出现反复和反弹的风险之下以及在中美矛盾没有明显转机的背景之下，全球制造业和经济的复苏能否持续仍需观察。

美国：制造业持续改善挑战不断

美国8月ISM制造业PMI录得56.0，高于前值和预期，在连续扩张3个月的同时，创下了2019年1月以来的最高水平。多个分项指标继续反弹，其中新订单指数在7月大涨后，8月继续出现6.1个百分点的较大增长，表明需求端回升速度进一步加快。产出指数以1.2个百分点的增幅保障了供给的持续回暖。新出口订单和进口指数连续2个月扩张，表明外贸情况继续改善。此外，就业指数录得46.4，高于前值2.1个百分点，虽然仍然萎缩，但表明制造业就业的下滑程度有所好转。

美国制造业连续3个月扩张，一方面表明制造业当前处于去库末期和主动补库早期的景气度见底回升的状态，另一方面也反应出疫情对制造业影响相对较弱。面对订单增加和库存减少，更多的工厂提高了产量，需求在防疫封锁措施期间大幅下降的几个月后，生产商的环境趋于稳定。但是，由于冠状病毒阻碍了需求的持续加快，改善的步伐可能放缓。

美国制造业保持稳定复苏仍然面临着众多挑战，包括全国范围内的高失业率、近期新冠疫情病例的加速增加、商业投资减少、全球需求疲软以及中美矛盾激化等。同时，制造业仅占美国经济的11%左右，制造业的持续改善对于美国整体经济回升促进作用可能较为有限。

欧洲：部分国家制造业出现衰退

欧元区8月Markit制造业PMI终值录得51.7，连续2个月扩张。生产和新订单继续成为推动8月制造业改善的主要驱动力。虽然部分国家的疫情出现反弹，但没有对整体需求和生产的提升起到太大阻碍作用，使得生产指数到达了2018年4月以来的最高水平，新订单指数连续2个月扩张。这进一步表明在二季度疫情最严重时出现崩溃后，第三季度欧元区制造生产将大幅反弹。不过主要成员国法国和西班牙在8月出现萎缩需要引起足够重视。

尽管生产经营状况持续改善，不过企业在成本和支出方面仍采取谨慎态度，尤其是在投资和招聘方面。目前市场上仍对未来需求的强劲程度感到担忧，而且疫情发展依然存在较大不确定性。

得益于产出的强劲增长以及新订单和出口的锦上添花，欧元区和欧盟最大成员国德国的8月制造业PMI进一步回升至52.2，创2018年10月以来新高，表明随着需求的稳步复苏，德国各地的制造业继续改善。值得一提的是，产出指数创下2年半以来的新高，而随着中国等来自海外需求的激升，出口指数也创下了2018年4月以来的新高。此外，制造商生产经营以及对未来信心的提升，使得失业率和裁员速度有所缓解。尽管如此，一些德国制造商仍在艰难应对疲弱的需求，尤其是机械和设备生产，该行业正受到缺乏投资意愿的打击。

法国8月制造业在经历了两个月的强劲增长后再次出现萎缩。由于疫情出现反弹，8月新订单几乎没有增长，突显出制造商客户对承诺未来业务的犹豫不决。生产增长放缓还导致裁员速度再度加快，企业对未来一年感到担忧，信心降至3个月来最弱水平。

英国8月制造业升至55.2，创两年半新高。在经济重启后，国内新订单保持增长态势，使得产出跃升至2014年5月以来的高位。随着遏制新冠病毒传播的限制措施继续放宽，目前的反弹主要是受到制造商业务重启和客户需求回暖的推动。不过失业情况仍未得到明显改善。考虑到需求的回暖以及疫情仍然存在较大风险，英国未来的复苏之路仍有较大不确定性。

日韩东盟：制造业萎缩进一步放缓

日本8月制造业PMI录得为47.2，继续较前月改善，但仍然连续16个月萎缩。产出及新订单数量出现今年2月及1月以来的最小降幅。来自海外的订单数量的降幅是近7个月以来的最低。雇用减幅也是近3个月来最小，员工人数微幅收敛。

韩国8月制造业继续创今年1月以来新高，但仍连续8个月低于50荣枯线。新订单指数攀升到7个月来的高点，生产、就业以及出口指数的降幅也减缓，对于未来的商业预期自今年2月以来首次显示积极。不过，以上数据并未完全反映8月下旬起韩国国内确诊病例回升的情况。

东盟8月制造业PMI录得49.0，萎缩幅度继续放缓。产出指数6个月以来首次回到扩张区间，新订单的萎缩程度也为3月以来最佳。不过外需继续下滑，使得出口成为当前东盟制造业恢复的最大阻碍因素。

中国：制造业总体平稳运行

8月制造业PMI为51.0，略低于前值0.2个百分点，连续6个月扩张，表明制造业总体平稳运行。但小企业制造业下滑明显，景气度连续三个月不达标，创今年以来次低。

同时，在调查的21个行业中，有15个行业高于临界点，较7月减少2个。8月制造业呈现出以下几大特点：

一是需求继续恢复，供需循环逐步改善。生产指数和新订单指数分别下降0.5和上升0.3个百分点，新订单指数连续4个月回升，供需结构改善。

二是稳外贸政策发力，出口总体向好，进口仍存不确定性。一系列稳外贸、稳外资政策效应持续释放，制造业出口进一步改善。新出口订单指数为49.1，高于前值0.7个百分点，进口指数则微降0.1个百分点。

三是新动能发展加快，转型升级持续推进。从重点行业看，高技术制造业和装备制造业PMI为52.8和52.7，分别高于前值1.5和0.9个百分点，高于制造业PMI 1.8和1.7个百分点。新动能为制造业复苏注入了活力。

四是经营预期改善，企业信心增强。企业生产经营活动预期指数为58.6，高于前值0.8个百分点。

值得一提的是，8月小企业景气度下滑明显。小型制造业企业主要集中在产业下游和出口领域，因此扩大国内需求尤其是消费需求、加大企业出口支持力度，在短期内是提振小型企业的有效手段。同时，扶持小企业的措施还包括结构性货币政策、定向减税降费等，也应该从制度上降低中小企业的经营成本，降低所有制歧视等。

（作者系植信投资研究院研究员）

(责编：李都也(实习生)、李栋)