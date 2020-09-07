透视建行测试“数字人民币钱包”背后

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在运行机制方面，DC/EP采取了双层运营体系。即人民银行不直接对公众发行和兑换央行数字货币，而是先把数字人民币兑换给指定的运营机构，比如商业银行或者其他商业机构，再由这些机构兑换给公众。而运营机构需要向人民银行缴纳100%准备金，这就是1∶1的兑换过程。这种双层运营体系和纸钞发行基本一样，因此不会对现有金融体系产生大的影响，也不会对实体经济或者金融稳定产生大的影响。

央行数字货币（DC/EP）落地更近一步。

中国建设银行近日在APP上测试“数字人民币钱包”。《国际金融报》记者实测后发现，建行“数字人民币钱包”设置了付款、收款、扫一扫、转款等功能，付款可通过二维码扫码、“碰一碰”（NFC）付款，目前仅部分试点地区的用户才可申请数字人民币钱包。

建行副行长纪志宏在8月31日召开的建行2020年中报业绩说明会上表示，网传建行手机APP上线数字人民币钱包一事，为技术研发过程中的测试内容，不意味着数字人民币正式落地发行。

上海对外经贸大学人工智能与变革管理研究院区块链技术与应用研究中心主任刘峰在接受《国际金融报》记者采访时判断，DC/EP的核心架构设计必然是平台架构兼容多种技术的。对于DC（数字货币）部分应该适当地吸收了当前加密货币的加密、共识、全程可追溯等相关特性；对于EP（电子支付）部分必然是作为一个开放支付生态，让微信、支付宝等第三方机构加入进来，以此降低将金融基础设施延伸到日常支付场景的成本。

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建行短暂上线

“数字人民币钱包”

8月29日，记者获悉，中国建设银行APP新增“数字钱包充值”及“数字货币”两个子菜单，部分地区用户可以绑定银行卡直接开通数字钱包，开通需要设置昵称和支付密码。

《中国建设银行数字人民币钱包个人客户服务协议》（下称《服务协议》）显示，数字人民币钱包是指银行根据个人客户申请为其开立的、具备唯一可识别编号的法定数字人民币的载体。建行数字人民币钱包分为APP钱包和硬件钱包。

其中，“数字人民币APP钱包”是指通过支持数字人民币钱包的智能应用提供的钱包服务。“硬件钱包”是指通过柜面或电子渠道开立的存储数字人民币的实体介质，是具有硬件安全单元介质的DC/EP载体。数字人民币钱包包括：客户号（用户名、证件号码等）、密码、动态口令、电子证书、手机号码、钱包号码、邮箱、银行卡号等身份认证要素。

记者实测后发现，建行数字人民币钱包设置了付款、收款、扫一扫、转款等功能，付款可通过二维码扫码、“碰一碰”（NFC）付款。《服务协议》显示，数字人民币钱包提供的服务包括：查询、支付、兑出、兑回、转账、信用卡还款等服务。

具体来看，建行数字人民币钱包包括：一类钱包、二类钱包、三类钱包和四类钱包。其中，用户通过远程渠道仅可开立数字人民币二类钱包、三类钱包和四类钱包，二类钱包余额上限为1万元，单笔支付上限为5000元；三类钱包余额上限为2000元，单笔支付上限为2000元；四类钱包余额上限为1000元，单笔支付上限为500元。

短暂的上线之后，建行下线了“数字人民币钱包”。建行客服表示，数字货币功能目前仍处于研发和测试阶段，已开立的数字货币钱包会由系统自动注销处理，如果钱包内有余额，最晚在8月30日24点前退回到绑定账户。

建行副行长纪志宏在业绩说明会上表示，网传建行手机APP上线数字人民币钱包一事，为技术研发过程中的测试内容，不意味着数字人民币正式落地发行。研发过程不会影响（机构）正常商业运行，有关数字人民币的试点、研发情况以央行发布信息为主。

神州信息金融科技首席架构师陈宏鸿对《国际金融报》记者指出，目前业界普遍认为，DC/EP试点后将会面临大规模推广，需要独立的系统支持整套体系的运行，包括支付、转账等场景端的应用。其中数字钱包是重要系统之一，区块链则是关键技术。

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解析DC/EP架构和运行机制

8月31日，《国际金融报》记者采访央行数字货币研究所相关人士，希望了解DC/EP的架构和运行机制，央行数字货币研究所相关人士对记者表示，“由于保密规定，不能聊任何数字货币相关的事情。”

刘峰分析，从央行推出的数字人民币（DC/EP）的命名上来看，数字人民币分为DC：Digital Currency（数字货币）和EP：Electronic Payment（电子支付）两块。从现有区块链技术在应用的角度来看，目前的区块链技术还不能满足现有商业场景所需要的吞吐能力，更别说基于全国的日常金融行为。同时央行数字货币支付体系作为一个国家的金融基础设施，考虑到技术更新迭代的风险，必然不能押注到某一种技术或者语言上。

“因此对于DC/EP的核心架构设计必然是平台架构兼容多种技术的。对于数字货币DC部分应该适当地吸收了当前加密货币的相关特性如加密、共识、全程可追溯的特性。对于EP部分即电子支付部分必然是作为一个开放支付生态，让微信、支付宝等第三方机构加入进来，以此降低将金融基础设施延伸到日常支付场景的成本。”刘峰称。

在运行机制方面，陈宏鸿对记者称，DC/EP采取了双层运营体系。即人民银行不直接对公众发行和兑换央行数字货币，而是先把数字人民币兑换给指定的运营机构，比如商业银行或者其他商业机构，再由这些机构兑换给公众。而运营机构需要向人民银行缴纳100%准备金，这就是1∶1的兑换过程。这种双层运营体系和纸钞发行基本一样，因此不会对现有金融体系产生大的影响，也不会对实体经济或者金融稳定产生大的影响。

陈宏鸿强调，DC/EP作为人民币的数字化，其替代纸币流转体系，并不会改变银行账户体系，反而会给商业银行的支付结算场景创新带来新的机遇。

零壹研究院院长于百程曾对《国际金融报》记者表示，中国央行发行的数字货币注重对M0货币的替代，而不是对M1、M2货币的替代。这既符合国情又顺应公众对小额高频支付业务的需求，同时还能有效防范M0货币被用于洗钱和恐怖主义融资等风险。由于用户习惯，区域发展差异和技术上的一些限制，央行数字货币相当长时间不会完全取代纸币。

国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼表示，数字货币可以实现“双离线支付”，收支双方都离线，也能进行支付。只要手机有电，哪怕整个网络都断了也可以实现支付。此外，数字货币可以实现可控匿名，也就是说能满足匿名支付的需求。

刘峰指出，DC/EP由央行发行、国家背书，具有无限法偿性，即任何人不能拒绝接收央行数字货币。央行数字货币出现的其中一个目的是为了响应数字中国的大战略，为“数字一带一路”提供新一代数字基础设施，服务中国数字经济和民生经济基础设施的稳定和安全。

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多方布局下概念股迎涨势

8月31日，受数字人民币测试消息的影响，数字货币概念股股价表现强劲，集体上涨，创下今年以来的新高。东方财富Choice数据显示，截至8月31日收盘，数字货币指数上涨25.97点，涨幅2.04%。

个股中，汇金股份开盘后一度拉升至20%涨停。截至收盘，汉威科技涨逾13%，海联金汇、长亮科技涨约8%，飞天诚信、优博讯、金固股份、神州信息等涨幅超5%。

随着数字货币落地的加速推进，部分上市公司也透露将关注数字货币领域并积极布局。神州控股在中报中称，旗下神州信息已经参与了一家商业银行的中国央行数字货币（简称“DC/EP”）测试以及相关推广工作，涉及加密数字货币的电子支付场景测试，数字钱包作为DC/EP后期推广所需的重要系统之一，神州信息已完成相关技术储备，未来能够帮助商业银行实现数字货币的落地与推广工作。

即将上市的蚂蚁集团在招股说明书明确，2017年末，中国人民银行开始组织部分实力雄厚的商业机构共同开展数字人民币体系（DC/EP）的研发，蚂蚁集团是其中之一。蚂蚁集团称，两年多来，公司积极参与数字人民币研发试验。目前，数字人民币仍处于试点测试阶段，相关产品设计及制度安排等仍在不断地迭代和完善。

奇安信在上证E互动平台上表示，数字货币的试点测试，对于安全厂商的市场机会更多来自于金融IT系统升级带来新的安全项目机会，公司已在关注并积极布局。

优博讯则称，公司一直在密切关注并积极跟进数字货币相关技术和应用动态，并在技术研发和产品开发方面持续布局。在央行推进数字货币落地应用的过程中，优博讯也将为人民币的数字化与线下商户支付场景的落地贡献力量。

另据报道，中国央行法定数字货币项目除了国有四大行、阿里、腾讯和三大移动运营商参与之外，邮储银行已经于今年5月接入，而且股份制银行中，至少中信银行也已经参与其中。在使用场景上，除了可能的公用事业使用场景如公务员工资等，目前计划或者已经与央行数字货币展开技术测试的流量场景端至少包括美团、滴滴、bilibili、字节跳动和一款服务政企的办公应用蓝信。

在陈宏鸿看来，央行数字货币DC/EP推出的意义深远：

首先，DC/EP让支付手段变得更加便捷，并带来有限的匿名性，具有更好的用户隐私保护性。

第二，DC/EP有利于人民币国际化，跨越国际，实现境外流通，例如在国外任何国家，只要收付双方都装有央行DC/EP钱包类应用，都可按实时汇率完成支付结算。

第三，DC/EP会改变纸币系统运转的社会成本，有利于人民币的流动。现钞在流转过程中需要发行、印制、防伪、流动、回笼、贮藏等繁琐步骤，不利于携带、也容易传染病菌，导致整个金融体系和社会体系极高运转成本。

不过，陈宏鸿也指出，支付手段的改变势必对银行现有的IT系统带来较大影响。

(责编：李都也(实习生)、李栋)