车险综合改革实施在即，险企全力备战

车险综合改革将于9月19日正式实施，剩下不足20天的过渡期里，全行业要统一认识，形成合力，做好改革落地前各项准备工作，确保改革顺利实施。

定了！车险综合改革将于9月19日正式实施！这也意味着，留给保险公司做准备的时间只剩半个月了！

为了解决车险领域高定价、高手续费、经营粗放、竞争失序、数据失真等问题，银保监会在广泛征求各方意见的基础上，于9月3日出台了《关于实施车险综合改革的指导意见》（下称《指导意见》）。

具体怎么改？和两个月前的车险综合改革征求意见稿相比，有哪些不同？险企都做了哪些准备来应对改革的实施呢？

消费者享六大改革红利

“价格基本上只降不升，保障基本上只增不减，服务基本上只优不差。”银保监会有关负责人指出，预计改革实施后，对于消费者短期内可以做到上述“三个基本”。

届时，消费者将真真切切感受到以下改革红利。

一是交强险责任限额大幅提升。

有责总责任限额从12.2万元提高到20万元，其中死亡伤残赔偿限额从11万元提高到18万元，医疗费用赔偿限额从1万元提高到1.8万元，财产损失赔偿限额维持0.2万元不变；无责任赔偿限额按照相同比例进行调整，其中死亡伤残赔偿限额从1.1万元提高到1.8万元，医疗费用赔偿限额从1000元提高到1800元，财产损失赔偿限额维持100元不变。

二是商车险保险责任更加全面。

新的机动车示范产品的车损险主险保险责任增加了机动车全车盗抢、地震及其次生灾害、玻璃单独破碎、自燃、发动机涉水等保险责任，删除了事故责任免赔率、无法找到第三方免赔率等免赔约定，删除了实践中容易引发理赔争议的免责条款，为消费者提供更加全面完善的车险保障服务。

三是商车险产品更为丰富。

增加了驾乘人员意外险产品，包括代送检、道路救援、代驾服务、安全检测等内容的车险增值服务特约条款，为消费者提供更加规范和丰富的车险产品及服务。

四是商车险价格更加科学合理。

保险业根据市场实际风险情况，重新测算了商车险行业纯风险保费。同时，商车险产品设定附加费用率的上限由35%下调为25%，预期赔付率由65%提高到75%，车险产品费率与风险水平更加匹配。

五是车险产品市场化水平更高。

逐步放开自主定价系数浮动范围，第一步将自主定价系数范围确定为[0.65-1.35]，第二步适时完全放开自主定价系数的范围。

六是无赔款优待系数进一步优化。

改革实施后，商车险无赔款优待系数将考虑赔付记录的范围，由前1年扩大到前3年，对于偶然赔付消费者的费率上调幅度将降低。

支持行业运用科技手段

记者对比发现，《指导意见》与7月9日的车险综合改革征求意见稿内容大体相同，即包括交强险、商车险、条款、费率、产品、服务等多方面内容。不仅涉及传统车险改革，也涉及新能源车险改革；既涉及车险市场改革，也涉及车险监管改革；既涉及车险供给者改革，也涉及中介渠道改革。

《指导意见》同时也对部分内容作了微调，或者是新增了部分细节。

爱问保险CEO庞博向《国际金融报》记者指出，《指导意见》在7月征求意见稿的基础上，微调或新增了以下三个方面的内容：

一是在优化交强险道路交通事故费率浮动系数方面，增加了“对于轻微交通事故，鼓励当事人采取‘互碰自赔’、在线处理等方式进行快速处理，并研究不纳入费率上调浮动因素”。

二是在完善行业纯风险保费测算机制方面，提出“支持行业根据市场实际风险情况，重新测算商车险行业纯风险保费。建立每1-3年调整一次的商车险行业纯风险保费测算的常态化机制”，之前的调整年限为2至3年。

三是在加强新技术研究应用方面，增加了“支持行业运用生物科技、图像识别、人工智能、大数据等科技手段，提升车险产品、保障、服务等的信息化、数字化、线上化水平”。

险企加紧筹备中

“最近要忙的事情太多了！听说还有公司在通宵干！”某中小财险车险部负责人向《国际金融报》记者透露，为了应对车险改革的顺利实施，保险公司们都在全力推进系统改造，做相关政策条款的解读培训，以及为实务准备。

上述负责人称，现在各家公司的心思都是一样的，即争取早点通过费改联调测试，拿到资格，尽快上新产品。“当然，对于中小公司来说，很难在短期内拿出创新产品”。

“我们也正在紧锣密鼓加紧筹备中，特别是涉及到客户服务这块，以消费者为中心的相关工作都在加快推进，目前也正在开会布置中。”另一家地方性财险公司车险内部人士说。

“我们公司在产品报备、信息系统改造切换、实务应对、改革转型、员工培训、科技投入等方面都在做相关准备。”浙商财险有关负责人告诉《国际金融报》记者。

“以改革转型上的准备为例，针对改革后车险经营将面临的挑战，公司正大力推进全面改革与全面转型，目标是练好内功，建立公司发展的核心优势。”上述有关负责人介绍称，公司还在产品定价能力、渠道获客能力、客户服务能力与成本控制能力提升方面，制定了清晰的规划，并将加大改革步伐。

在加大科技赋能与生态建设方面，浙商财险加大科技投入，深化“保险+科技”融合，通过科技赋能加快推进车险业务数字化、线上化和信息化，提升消费者的产品体验。“同时，我们也在进一步与后市场合作，构建以客户为中心的生态圈，依托大数据、人工智能等科技练好内功，强化续保以及深度经营客户的能力。”该负责人说。

记者了解到，继银保监会7月9日发布车险综合改革征求意见稿后，保险行业协会又在8月31日发布了《商业车险综合示范条款（2020版征求意见稿）》。9月1日，中国银行保险信息技术管理有限公司（下称“中保信”）也已正式放开车险费改联调测试。

紧接着就是9月3日车险综合改革指导意见的发布，并将于9月19日正式启动实施。按照银保监会要求，目前离改革正式实施仅剩下不到20天的过渡期。全行业要统一认识，形成合力，做好改革落地前各项准备工作，确保改革顺利实施。

同时，中国保险行业协会、中国精算师协会、中保信等相关单位要做好配套技术支持，保障车险综合改革和经营平稳有序。

(责编：李都也(实习生)、李栋)