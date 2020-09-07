车险综合改革实施在即，险企全力备战

车险综合改革将于9月19日正式实施，剩下不足20天的过渡期里，全行业要统一认识，形成合力，做好改革落地前各项准备工作，确保改革顺利实施。
定了！车险综合改革将于9月19日正式实施！这也意味着，留给保险公司做准备的时间只剩半个月了！
为了解决车险领域高定价、高手续费、经营粗放、竞争失序、数据失真等问题，银保监会在广泛征求各方意见的基础上，于9月3日出台了《关于实施车险综合改革的指导意见》（下称《指导意见》）。
具体怎么改？和两个月前的车险综合改革征求意见稿相比，有哪些不同？险企都做了哪些准备来应对改革的实施呢？
消费者享六大改革红利
“价格基本上只降不升，保障基本上只增不减，服务基本上只优不差。”银保监会有关负责人指出，预计改革实施后，对于消费者短期内可以做到上述“三个基本”。
届时，消费者将真真切切感受到以下改革红利。
一是交强险责任限额大幅提升。
有责总责任限额从12.2万元提高到20万元，其中死亡伤残赔偿限额从11万元提高到18万元，医疗费用赔偿限额从1万元提高到1.8万元，财产损失赔偿限额维持0.2万元不变；无责任赔偿限额按照相同比例进行调整，其中死亡伤残赔偿限额从1.1万元提高到1.8万元，医疗费用赔偿限额从1000元提高到1800元，财产损失赔偿限额维持100元不变。
二是商车险保险责任更加全面。
新的机动车示范产品的车损险主险保险责任增加了机动车全车盗抢、地震及其次生灾害、玻璃单独破碎、自燃、发动机涉水等保险责任，删除了事故责任免赔率、无法找到第三方免赔率等免赔约定，删除了实践中容易引发理赔争议的免责条款，为消费者提供更加全面完善的车险保障服务。
三是商车险产品更为丰富。
增加了驾乘人员意外险产品，包括代送检、道路救援、代驾服务、安全检测等内容的车险增值服务特约条款，为消费者提供更加规范和丰富的车险产品及服务。
四是商车险价格更加科学合理。
保险业根据市场实际风险情况，重新测算了商车险行业纯风险保费。同时，商车险产品设定附加费用率的上限由35%下调为25%，预期赔付率由65%提高到75%，车险产品费率与风险水平更加匹配。
五是车险产品市场化水平更高。
逐步放开自主定价系数浮动范围，第一步将自主定价系数范围确定为[0.65-1.35]，第二步适时完全放开自主定价系数的范围。
六是无赔款优待系数进一步优化。
改革实施后，商车险无赔款优待系数将考虑赔付记录的范围，由前1年扩大到前3年，对于偶然赔付消费者的费率上调幅度将降低。
支持行业运用科技手段
记者对比发现，《指导意见》与7月9日的车险综合改革征求意见稿内容大体相同，即包括交强险、商车险、条款、费率、产品、服务等多方面内容。不仅涉及传统车险改革，也涉及新能源车险改革；既涉及车险市场改革，也涉及车险监管改革；既涉及车险供给者改革，也涉及中介渠道改革。
《指导意见》同时也对部分内容作了微调，或者是新增了部分细节。
爱问保险CEO庞博向《国际金融报》记者指出，《指导意见》在7月征求意见稿的基础上，微调或新增了以下三个方面的内容：
一是在优化交强险道路交通事故费率浮动系数方面，增加了“对于轻微交通事故，鼓励当事人采取‘互碰自赔’、在线处理等方式进行快速处理，并研究不纳入费率上调浮动因素”。
二是在完善行业纯风险保费测算机制方面，提出“支持行业根据市场实际风险情况，重新测算商车险行业纯风险保费。建立每1-3年调整一次的商车险行业纯风险保费测算的常态化机制”，之前的调整年限为2至3年。
三是在加强新技术研究应用方面，增加了“支持行业运用生物科技、图像识别、人工智能、大数据等科技手段，提升车险产品、保障、服务等的信息化、数字化、线上化水平”。
险企加紧筹备中
“最近要忙的事情太多了！听说还有公司在通宵干！”某中小财险车险部负责人向《国际金融报》记者透露，为了应对车险改革的顺利实施，保险公司们都在全力推进系统改造，做相关政策条款的解读培训，以及为实务准备。
上述负责人称，现在各家公司的心思都是一样的，即争取早点通过费改联调测试，拿到资格，尽快上新产品。“当然，对于中小公司来说，很难在短期内拿出创新产品”。
“我们也正在紧锣密鼓加紧筹备中，特别是涉及到客户服务这块，以消费者为中心的相关工作都在加快推进，目前也正在开会布置中。”另一家地方性财险公司车险内部人士说。
“我们公司在产品报备、信息系统改造切换、实务应对、改革转型、员工培训、科技投入等方面都在做相关准备。”浙商财险有关负责人告诉《国际金融报》记者。
“以改革转型上的准备为例，针对改革后车险经营将面临的挑战，公司正大力推进全面改革与全面转型，目标是练好内功，建立公司发展的核心优势。”上述有关负责人介绍称，公司还在产品定价能力、渠道获客能力、客户服务能力与成本控制能力提升方面，制定了清晰的规划，并将加大改革步伐。
在加大科技赋能与生态建设方面，浙商财险加大科技投入，深化“保险+科技”融合，通过科技赋能加快推进车险业务数字化、线上化和信息化，提升消费者的产品体验。“同时，我们也在进一步与后市场合作，构建以客户为中心的生态圈，依托大数据、人工智能等科技练好内功，强化续保以及深度经营客户的能力。”该负责人说。
记者了解到，继银保监会7月9日发布车险综合改革征求意见稿后，保险行业协会又在8月31日发布了《商业车险综合示范条款（2020版征求意见稿）》。9月1日，中国银行保险信息技术管理有限公司（下称“中保信”）也已正式放开车险费改联调测试。
紧接着就是9月3日车险综合改革指导意见的发布，并将于9月19日正式启动实施。按照银保监会要求，目前离改革正式实施仅剩下不到20天的过渡期。全行业要统一认识，形成合力，做好改革落地前各项准备工作，确保改革顺利实施。
同时，中国保险行业协会、中国精算师协会、中保信等相关单位要做好配套技术支持，保障车险综合改革和经营平稳有序。
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】
林毅夫：中国经济前景光明 经济学家当不辜负时代 人民网北京8月29日电 （孙阳）一个月前，人民网财经在北大朗润园专访了北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫，关于中国经济“半年报”和下一步发展前景，林毅夫给出了确定性答案。 一个月后，8月24日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习…【详细】