旅游复苏 已盯准“小目标”

本报记者 李洋

一家六口钻进一个帐篷，分坐在两张床上，开心地围着桌子聊天拍照晒朋友圈。“家门”外，排队等候的其他参观者围着帐篷下面的车轮热闹讨论起来。“这可以跟着汽车一起上路啊！”“像蜗牛的壳，走到哪里都是家。”3.9万元的售价并没有吓退参观者，反而有不少人详细咨询，大有很快就要把它搬回家的冲动。9月6日，2020年服贸会旅游服务专题展区的户外装备展示区，出现了排队参观的热闹景象。吸引人们前来的是能抗七级大风的野营帐篷、能跟着汽车跑的中置换轴旅居拖挂车以及野炊炉具桌椅等户外装备。这也成为旅游行业复苏的首发热点。

在服贸会旅游板块展区，海南黎族小哥热情为观众在椰子树下拍照留念。本报记者 邓伟摄

抓住自驾户外游首发热点

“国内旅游行业复苏，野外探险游、户外游细分市场首当其冲成为人们追捧的对象。”中国旅游车船协会自驾车与露营房车分会副会长廖红斌介绍，今年四月起，户外装备市场就出现了强劲反弹。行业内几家品牌公司的销量分别是全国同期增长2至5倍。而且，根据协会的统计，过去7年中国人选择自驾游出行方式的，占比一直徘徊在58%至64%之间。到了2019年，自驾游出行规模达到38.4亿人次。“今年，预计全年自驾游出行比例将提高到80%。”廖红斌说，为了抓住户外游这个旅游行业复苏的首发热点，户外装备企业连连推出新品，其中在展会上大热的中置换轴旅居拖挂车就因为便于移动，集合多种功能引起参观者极大关注。

“旅居拖挂车有露营模式、旅行模式、运输模式、定制咖啡车四个模式，既能满足家庭使用，也能满足小型餐饮创业者的需求”，装备所有方企业代表介绍。

全球首个AR智慧商圈贴身送福利

城市微度假，是旅游业复苏的第二大活跃领域。为了让慎于远行的人们在家门口也兴起出街游玩的意愿，各大商圈频频出招。眼下，京城著名文旅消费目的地——北京坊，就与华为河图技术联合，即将推出全球首个AR融合5G的智慧商圈。

服贸会上，智慧商圈的数字演示版就出现在了文化服务专题展西城展区内。根据大屏幕显示的场景，可以看到，当使用河图技术的华为手机用户来到北京坊逛街时，打开手机内的AR地图导航，就可以看到每一条街道，每一座建筑，同时附带着历史文化背景介绍。走在街道上，时不时手机屏幕里会浮现数字艺术品，它们伴随着导航，如同陪伴你前行的二次元小伙伴，一起逛街。更有沿街商户的打折券，会在你途经店铺时自动弹出在手机屏幕上，让你情不自禁就想买买买。

国家城市行业三层联动刺激复苏

除了商家、行业的努力，旅游行业的复苏也离不开国家和政府的支持。9月5日，服贸会主论坛之一、世界旅游合作与发展大会上发布了《新冠肺炎疫情下世界旅游业的恢复与发展报告》。报告选取六个国家的六个城市作为案例代表，从国家、城市、行业三个层次反映全世界迎接旅游行业复苏的努力。

芬兰尝试通过“芬兰旅游的一百条理由”来推动其国内旅游行业发展，并为参与企业提供补贴；摩洛哥推出“再次相遇”的推介口号，他们与汽车租赁公司联合会合作，降低汽车租赁费用50%至66%，鼓励恢复国内旅行；日本接连在7月和9月推出“去吃、去游”促销活动，拉动国内旅游市场消费。为刺激国际旅游市场，《报告》还提出建议，有相似新冠肺炎感染病例和病例管理经验的国家之间可以相互开放一些旅行“长廊”，“长廊”内的国家间可以免除或降低管控。

业内人士期盼，在国与国之间共商协调下，周边国际游可以率先逐步恢复。

(责编：李都也(实习生)、李栋)