旅游业用信心和实力赢回游客 数字化服务提升出游舒适感

本报记者 李洋 李俐

疫情发生以来我国举办的第一场线下重大国际经贸活动——2020服贸会的举办，世界正在迎来旅游业的重启。从出行方式到住宿需求，从目的地选择到旅游方式改变，从旅游服务手段到产业数字化提升，全行业正在携手尽一切努力“赢”回游客。

机舱空气优于大多数室内环境

“在飞机上被感染新冠病毒的案例极其稀少，因为客舱空气优于大多数室内环境。”在9月5日召开的世界旅游合作与发展大会上，国际航空运输协会理事长兼首席执行官亚历山大·德·朱尼亚克的一席话为人们做了一次科普。他解释，飞机上的乘客都面朝前坐，高高的座椅靠背形成了一个保护屏障。客舱气流是自上而下循环的，非前后循环。现代客机配备的高效微粒空气过滤系统，保证了再循环空气的质量。再者，每小时在机舱内外的空气交换可达20至30次，这比大多数办公室的换气频率高出10倍左右。

为了重启国际航空，国际航空运输协会还与多国政府、世界卫生组织、行业合作伙伴共同编制了国际民航组织的《启航指南》，这项指南会尽快在全球范围内推行，来保障旅客飞行中的安全。

及时应变缩小团队游扩大定制游

尽管疫情对旅行社的业务造成重大打击，但中青旅副总裁高志权从中也看到了机遇。他说：“疫情之下，最重要的是可防可控可预期可追溯。能够对这四点做到保障，只能是有组织的旅行，所以旅游企业不会从此关门，拼智慧、拼能力的时候到了。”

夏季以来，国内旅游业逐渐复苏，定制游也在快速上升，这正是旅游行业应变能力的反应。由于各地疫情管控不同，文旅目的地开放情况各异，从前普适型的游览设计行不通了，旅游公司和游客都在动态调整游览目的地。途牛旅游网创始人兼首席执行官于敦德介绍，途牛数据显示，7月的定制游环比6月增长了300%。跟团游的出游人数也发生了明显变化，从过去的三四十人成一团，变为现在2至6人就成一团，绝大多数团游都不超过20人。

数字化服务提升出游舒适感

疫情以来，文旅行业一直在热议线上游览、线上观展。这的确是未来的趋势，但腾讯文旅产业研究院院长舒展认为，“线上游览不会取代传统的线下体验，只会让两者融合得更好。”在数字化建设的帮助下，旅游的线下线上服务，可以渗透到游客从规划行程到完成旅行的全过程。

阿里巴巴集团副总裁常扬介绍，阿里巴巴在做旅游领域数字化时，就在尝试打通全业态。“我们通过阿里巴巴现有的基础设施，把区域的旅游服务商家串联在一起，让用户得到更好的体验。”据悉，阿里旗下的高德地图，正在与许多旅游目的地合作“一键游”。用户在一部手机上，就可以了解目的地、规划行程、完成买票，同时，目的地旅游景点管理方，也可通过高德实时监控客流密度，保证景区安全。

上图：在旅游服务专题展区，世界旅游城市联合会展位用丰富生动的展示形式向观众推介全球优质旅游资源。本报记者 和冠欣摄

相关链接

武汉市副市长热情邀约——

武汉很安全，A级景区免费游

“我想代表1400万热情好客的武汉人民，热忱邀请全国全世界的游客来武汉观光旅游、休闲度假，走进英雄城、打卡大武汉。”在9月5日召开的世界旅游合作与发展大会上，世界旅游城市联合会的会员城市武汉发出了热情的邀请。武汉市副市长陈红辉介绍，8月至12月，武汉全市23家收费A级景区向全国游客免费预约开放。武汉有3500年建城史，一城秀水半城山，166个湖泊、446座山体星罗棋布，还拥有黄鹤楼、古琴台、归元寺、昙华林、江汉关、东湖、知音号游轮等网红打卡地。最近一个月，武汉市景区的日均游客接待量比去年同期增长34%，星级酒店总体出租率比去年同期提高13个百分点，武汉市以外游客占44.9%，有力带动了相关服务业复苏发展。8月18日，武汉玛雅海滩水公园夜场电音节的盛况视频，刷屏海外媒体，登上了推特热搜榜，也让人们看到了武汉这座城市满血复活。

(责编：李都也(实习生)、李栋)