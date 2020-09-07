服贸会数字平台累计浏览量近200万

北京商报讯（记者 赵述评 赵驰）2020年中国国际服务贸易交易会展览和会议论坛活动已全面展开，各项服务保障有序进行。9月6日，在2020年服贸会执委会办公室新闻记者会上，北京市商务局副局长孙尧介绍，9月6日展览和会议论坛活动平稳有序，举办了会议论坛43场，其中线下39场，线上4场。截至9月6日上午8时，有20194家企业注册，有187801人注册，线上线下参展企业5910家。

值得注意的是，2020年服贸会采用“线上＋线下”的形式举办。境外嘉宾和展客商以线上参展参会为主，境内各类主体以线下参展参会为主，搭建了服贸会数字平台，为线上线下办展办会提供服务和支撑。

2020年服贸会执委会办公室线上服贸会组组长周涛表示，服贸会数字平台围绕“1+8+N”展会新模式，开启“展、论、洽”全流程全场景新功能，不断进行数字化升级和技术创新，充分呈现精彩的“云上服贸会”新体验。

“‘云上服贸会’将通过强有力的技术支撑和完善的服务保障体系，为中外展客商对接洽谈、交流合作提供365天永不落幕的新体验，持续释放数字经济发展新动能，为中国经济发展注入新活力。”周涛表示。

据介绍，9月5日，服贸会数字平台官方网站和App累计浏览量196万，活跃用户数28万。截至当日，共有5354家企业在云上展厅搭建6961个云上展台（平面展台5116个，3D展台1845个），活跃用户数4.2万。已召开线上会议10场，国内外共723人参加线上会议，其中线上线下相结合会议论坛6场，纯线上会议论坛4场；完成会议直播30场，累积点播量1.4万次。

2020年服贸会是疫情发生以来，我国首场线下重大经济贸易盛会，疫情防控仍是重中之重。在记者会上，北京市卫生健康委保健处副处长刘昆介绍了服贸会第二天疫情防控工作的有关情况。他表示，通过开展人员健康监测、环境监测、加强防疫巡查督导等工作，大会疫情防控工作总体平稳。

为持续做好疫情防控工作，他提出了4点建议：第一，参展观众要科学正确佩戴口罩，要全部遮盖口鼻。口罩在弄湿或弄脏时应及时更换，废弃口罩不要随地丢弃；第二，要配合做好现场验码、测温工作，现场安检处设有无感测温装置，如体温高于37.3℃者，不得进入会场，并配合工作人员做好二次测温工作；第三，天气炎热，要做好防暑降温，观展期间要注意补充水分，避免中暑；第四，在展会现场设置了医疗点，安排医护人员值守，现场如有身体不适，可前往医疗点寻求帮助。

(责编：李都也(实习生)、李栋)