服务贸易开放提速 中国市场释放巨大磁吸力

建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度、推进服务贸易创新发展试点开放平台建设、继续放宽服务业市场准入、主动扩大优质服务进口、加快数字领域国际合作、加大知识产权保护、支持组建全球服务贸易联盟……2020年中国国际服务贸易交易会（以下称“服贸会”）集中释放了一系列我国扩大服务贸易领域开放信号。
《经济参考报》记者在会上获悉，我国还将以数字技术为抓手，增强服务贸易核心竞争力。
中央层面，相关部门正在加快研究适合我国国情的数字化战略，抓紧形成数字贸易“中国方案”。地方层面，上海、北京等地也正在积极研究制定促进数字贸易发展行动方案。专家表示，在数字技术助推以及一系列制度规则逐步完善的背景下，我国服务贸易将加速向高质量发展迈进，也将为世界经贸合作注入新的动能，成为全球服务贸易发展新引擎。
服贸开放发展施工蓝图绘就
释放系列开放利好信号的同时，落实承诺的步伐也在同步加快。
在开幕式之后的四场配套高峰论坛上，相关部门从市场准入、开放试点、制度探索等多个方面，明确了我国服务贸易领域以全方位开放促高质量发展、力求实现“全球服务 互惠共享”的施工蓝图。
商务部副部长王炳南明确，接下来，我国将持续放宽服务领域市场准入，进一步缩减外资准入负面清单，加快推进医疗、文化、教育、电信等领域开放进程；全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，出台跨境服务贸易负面清单；加强开放的制度性结构性安排，释放中国大市场潜力，共同探索新的增长动能和发展路径。
王炳南还表示，将持续优化服务领域营商环境，推进自贸试验区服务业扩大开放综合试点等开放平台建设；加快探索服务业扩大开放的制度创新举措，在北京等地全面深化服务贸易创新发展试点；加快建设数字文化、中医药等特色服务出口基地；持续推进服务领域放管服改革，创造更加公平开放更有吸引力的投资环境。
今年的政府工作报告已经明确，出台跨境服务贸易负面清单。
记者从商务部了解到，目前全国版和自贸港版跨境服务贸易负面清单都在加紧制定，将于年内出台。其中，海南自贸港版的跨境服务贸易清单已经在内部征求意见，有望于近期率先推出。
数字贸易“中国方案”可期
值得注意的是，在绘就服务贸易开放发展蓝图的同时，我国还在积极推动数字贸易“中国方案”的制定。
王炳南指出，应对疫情中，数字技术展现出巨大活力，在加强全球经贸合作中发挥了重要作用，数字贸易也受到更广泛认可。“未来数字贸易必将成为我国对外开放向格局更优、层次更深、水平更高方向发展的重要抓手。”
一系列数据也印证了这一趋势。统计显示，2019年中国数字贸易进出口的规模达到2036亿美元，占全国服务贸易总额的26%，同比增长了6.7%，高出同期服务进出口增长率的8.1个百分点。世贸组织预计，到2030年数字技术将促进全球贸易量每年增长1.8到2个百分点，全球服务贸易占总体贸易量的比例也将由2016年的21%提高到25%。
王炳南透露，下一步，商务部将遵循安全有序、开放创新、分类管理、规则引领基本原则，进一步明确中国数字贸易发展定位，提出适合我国国情的数字贸易战略和发展举措，积极营造有利于数字贸易发展的治理环境，抓紧形成数字贸易的“中国方案”。
地方层面，上海、北京等多地也在积极研究制定促进数字贸易发展行动方案。北京市市长陈吉宁明确，接下来，北京将着力建设以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区。并推动数字贸易试验区、大数据交易所和数据跨境流动监管，促进数据要素有序流动。上海则在加大数字贸易领域新基建，并以新一轮试点为平台和突破口，进一步加快推进数字服务贸易的改革、开放、创新。
浙江也在酝酿更多举措支持数字贸易发展。浙江省商务厅厅长盛秋平对《经济参考报》记者表示，目前，电信、计算机和信息服务进出口额占全省服务贸易总额三分之一以上，拉动效应明显。
中国市场吸引力进一步增强
与会嘉宾纷纷表示，诸多利好信号的密集释放，将进一步拓展中国服务贸易增长空间，并进一步加大中国市场的吸引力。
数据显示，过去15年，中国从世界服务进口累计达到4.5万亿美元，对全球服务进口增长贡献达到12.9%，累计拉动全球服务进口增长10.4个百分点。
国务院发展研究中心党组书记马建堂指出，作为世界第二大经济体，中国服务贸易发展的潜力还在加速释放。“中国人均GDP已突破1万美元，14亿人口的超大规模市场正在加紧进行消费升级，对医疗、健康、教育、培训、文化、娱乐等各类服务需求巨大。”
中国贸易促进委员会会长高燕也认为，中国经济长期向好，并在逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推进高质量共建“一带一路”，全面深化服务贸易创新发展试点。在她看来，这些都将为境内外服务提供者创造更广阔的市场空间。
世界银行集团亚太区高级副行长维多利亚·克瓦表示，20年来，中国服务出口年均增长近10%，达到2500亿美元；中国也是服务进口大国，每年服务进口价值5000亿美元，成为世界服务贸易重要市场和驱动力。
市场利好也进一步加大了中国市场的磁吸力，不少跨国企业纷纷表示将加大中国市场布局。
ABB集团首席执行官罗必昂表示，随着中国不断扩大开放，以及在5G网络、数据中心、电动汽车等新基建方面展现出的远见，进一步坚定了ABB在中国市场发展的决心。“我们将继续扩大在华投资。”他说。
普华永道全球跨境业务中国主管合伙人黄耀和也认为，坚定的对外开放政策，服务、人才、资金等方面的支持，快速成长的服务业市场，让更多国际企业看到了中国市场机遇，也让中国成为推动全球服务贸易合作的重要力量。
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