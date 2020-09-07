银保监会连开30张罚单 5金融机构被罚3.2亿元

银保监会日前在官网连续发布30张罚单，分别对中国民生银行股份有限公司（下称民生银行）、浙商银行股份有限公司（下称浙商银行）、广发银行股份有限公司（下称广发银行）、华夏银行股份有限公司（下称华夏银行）、中国华融资产管理股份有限公司（下称中国华融）等多家金融机构及相关责任人员依法作出行政处罚决定，处罚金额合计3.2亿元。30张罚单中，民生银行9张、华夏银行8张、浙商银行8张、广发银行2张、中国华融3张。

各银行主要违规原因涉及房地产融资、影子银行和交叉金融业务等金融风险重点领域。

具体来看，民生银行违规行为主要涉及房地产企业缴纳土地出让金提供融资、为“四证”不全的房地产项目提供融资等；浙商银行涉及通过违规发售理财产品实现本行资产虚假出表、同业投资接受金融机构回购承诺等；广发银行为面向不合格个人投资者发行理财产品投资权益性资产、向关系人发放信用贷款；华夏银行为内控制度执行不到位、生产系统存在重大风险隐患并引发较为严重后果等；中国华融涉及违规收购个人贷款、违规收购金融机构非不良资产等多项违法违规行为。

针对银保监会公布罚单，记者联系上述五家金融机构，各家机构普遍回应表示，监管本次处罚主要是针对此前出现的违法违规行为，机构高度重视这一处罚，并以监管处罚为契机，立即进行整改，完善相关制度建设。

例如民生银行表示，截至目前，针对检查意见书中提出的问题，已完成大部分问题的整改，其他问题正在积极整改中。浙商银行表示，高度重视本次检查，将此视为一次“全面体检”机会。在监管机构的指导下，在检查期间立行立改、建章立制。截至目前，行政处罚涉及问题已整改完毕，客户权益未受影响，经营管理一切正常。

(责编：李都也(实习生)、李栋)