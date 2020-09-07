原标题：旅游业渐复苏 全球共话加速回暖良策

正在举行的2020年中国国际服务贸易交易会上，旅游业的复苏成为各国代表的关注焦点。全球业界嘉宾纷纷表示，随着新冠肺炎疫情逐步消退，行业分阶段复苏在望，各国期待与中国业者合作共同促进行业加速回暖。

有望迎来行业复苏

由世界旅游城市联合会（WTCF）牵头编写的《新冠肺炎疫情影响下城市旅游业复苏与振兴行动指南》5日在此次服贸会上发布，该报告指出，随着前期各国对旅游业紧急救市初显成效，在当前疫情逐步退却的情况下，全球旅游业有望迎来阶段性复苏，并且行业未来会因更注重卫生安全、结合数字化而得到重塑。

该报告通过对阿根廷、中国、摩洛哥、西班牙、美国和乌兹别克斯坦六个国家和巴塞罗那、北京、布宜诺斯艾利斯、卡萨布兰卡、洛杉矶和撒马尔罕六个城市以及相关企业进行研究，认为当前各国已逐步放松疫情遏制措施，疫情响应工作重点也逐步进入了经济恢复阶段。“这个阶段的旅游业支持重点应放在促进游客流动，恢复旅游业运营，以及从业人员重启工作等方面。”

报告特别提醒旅游业复苏需要循序渐进，指出各国政府应意识到旅游业的复苏是一个分阶段渐进的过程，且不会是一个一帆风顺的过程。“旅游业的复苏在很大程度上取决于各国能否确保旅行的卫生与安全。各国政府需要与各种行业协会和组织、企业合作施行一些新的安全、卫生、测试标准和流程，保持社交距离并且实施必要的清洁和卫生标准，从而保护从业人员并恢复旅行者的信心。”

报告还呼吁继续通过刺激旅行需求促进行业复苏。“各国政府首先通过逐渐解除国内旅行限制来刺激国内游的恢复。各国还采取其他措施，如旅游优惠券、补贴等形式，开发本地市场，刺激国内旅游需求。”

对于行业未来发展，报告指出，此次新冠肺炎疫情也提供了一个机遇让各国政府反思如何使旅游业发展更加可持续、更加具有弹性。“政府应积极通过政策干预解决旅游业的各种结构性问题，防止再次出现旅游管理问题（如游客过多等）。各国还应不断开展创新和改革，助力行业重启，如鼓励采取新的业务流程模式、推动数字化转型、促进部门间相互协作、调整旅游服务的方式等以响应行业变化。”

全球合作诉求提高

旅游业涵盖的相关产业是服务贸易中重要组成部分，为尽快摆脱疫情冲击，全球多国借此次服贸会加强交流合作，争取加快复苏。

此次参展阵容并未受到疫情的严重影响，各国旅游业者参展积极。据了解，此次旅游服务专题展厅有来自德国、俄罗斯、波兰、瑞士等40多个国家和地区的700余家旅游行业代表性机构、企业及国际买家参展，算上线上参展的代表总计约有来自80个国家和地区800多家参展商。此次会议期间，国际参展商和买家的占比达到35%。

联合国世界旅游组织秘书长祖拉布·波罗利卡什维利为本届大会发表视频讲话时称，此次大会的举办恰逢全球旅游业复苏的关键时刻，所有国家都受到了新冠肺炎疫情的冲击，本次大会旨在通过加强多边合作，提振世界旅游业发展的信心。

“怀着对疫后重建工作坚定不移的决心和积极乐观的态度，世界旅游组织携手世界旅游城市联合会和其他国际旅游组织共同举办本次大会。城市将发挥非常重要的作用。城市不仅为旅游注入文化、美食等元素，还体现着现代与传统的交融。此外，旅游还创造了很多机遇，要实现这样的目标，我们就需要加强合作，强化安全防范，使用创新技术。”

俄罗斯“世界无国界”旅游协会驻北京首席代表福尔科在会上向中国游客推介俄罗斯冬季旅游。

福尔科对记者表示，新冠肺炎疫情对两国间旅游业发展产生了不小影响，但他仍对未来充满信心。“等疫情过去，俄罗斯许多地方政府和旅游企业会来中国宣介，甚至会邀请中国的旅游公司赴俄实地考察。”

参加线上交流的马来西亚入境旅游协会署理会长梁伟虹表示，“服贸会涵盖了几乎所有的服务行业。即使在旅游服务中，也涉及了文化等诸多领域，展览的内容很充实。”她说。

经过观察，梁伟虹确定了一些接洽的对象。除了打算与一些旅游业的同行接触、交流应对疫情影响的经验外，她计划与大数据等一些今后可能影响旅游业发展行业的企业联系，了解国内新业态的发展，为未来合作打下基础。

中国起到示范效应

由于中国旅游市场摆脱疫情进度全球领先，复苏期的各项有效举措也备受关注，并正成为全球表率。

波罗利卡什维利在发言中表示，这次疫情还导致旅游业发展停滞，工作岗位大量减少，但中国在疫情防控方面起到了示范作用，中国的经济正逐步重启，旅行限制的解除也给中国国内和其他国家带来了希望。

文化和旅游部部长胡和平在会上表示，政府应加强统筹、重点帮扶。旅游业是典型的综合性产业，覆盖面广、关联度高，一个环节出了问题会影响整个产业链，正所谓“牵一发而动全身”。“建议各国政府加强顶层设计，统筹利用各部门的资源、推出综合性举措，帮助旅游企业渡过难关。对旅行社、航空企业、旅游饭店等业态，应给予重点帮扶，以维系良好的产业生态。”

他还说，企业应危中求机、蓄力储能。“建议在疫情防控期间，注重加强能力建设，谋划发展思路，研发新产品、探索新模式。同时，根据疫情的变化，在确保安全前提下，有序恢复旅游市场。特别是要适应信息化的要求，用好5G、大数据、云计算、人工智能等新技术，发展智慧旅游，推进预约、限量、错峰出游，提升旅游的发展质量。”

世界旅游城市联合会理事会主席、北京市市长陈吉宁在论坛上表示，要切实加强疫情防控的国际合作。针对新冠肺炎疫情可能长期存在的风险，旅游城市应积极建立疫情防控信息的快速收集反馈机制，实施严格的筛查和管控措施，推广便捷高效的个人健康安全信息共享系统，推出更多安全便捷的边境检测措施。

另外，作为2020年中国国际服务贸易交易会旅游服务专题的第十七届北京国际旅游博览会5日在国家会议中心拉开帷幕。北京市文旅局副局长王粤对记者表示，此次旅博会突出了前沿科技范儿，具体体现在展会应用云上平台整合在线约洽与实时通信交流功能，利用智能匹配向用户推荐产品和服务，远程点对点精准对接供需；线上私密洽谈间的“阅后即焚”、在线视频远程考察、VR实景巡展体验等高新技术贴心服务各方主体需求，体现北京“科创中心”的智慧能级。

(责编：李都也(实习生)、李栋)