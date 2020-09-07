国际油价跌破心理关口价位

由于美国股市下跌和美元走强，当周（8月31日至9月4日）国际油价显著下跌，纽约市场油价出现6月份以来最大单周跌幅，并跌破40美元心理关口。市场人士指出，国际油价早先已面临下跌压力，主要原因是美国股市下跌和美元走强，另外夏季驾车出游季即将结束，加剧了市场对石油需求即将减弱的忧虑。

当周，纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格下跌1.6美元，收于每桶39.77美元，周跌幅约为7.4%；11月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.41美元，收于每桶42.66美元，周跌幅为5.3%。

市场人士指出，40美元是个重大心理关卡，跌破这个价位和即将进入淡季的事实，并塑造出“不可能看多油价”的条件。Again资本公司合伙人基尔多夫说，现在的希望在于政府扩大推出刺激措施，经济活动必须复苏，需求才能回升。

俄罗斯能源部长诺瓦克表示，石油需求已恢复到疫情前水平的90%，但旅游受限和居家办公的安排，都减慢复苏步伐。对于前期多家机构看高油价前景，诺瓦克认为，2021年平均油价达到每桶65美元是可能的，但他还是坚持50美元至55美元的预测。

(责编：李都也(实习生)、李栋)