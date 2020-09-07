从“新动力”到“关键动力” 中国勾勒电商高质量发展蓝图

原标题：中国勾勒电商高质量发展蓝图

□ 本报记者 吴 力

作为2020年中国国际服务贸易交易会的重点论坛板块，2020中国电子商务大会于9月5日开幕。商务部副部长钱克明出席大会开幕式并在致辞中强调，中国高度重视电子商务发展，近10年来电子商务规模品质持续提升，结构效益更加优化，创新融合不断加速，引领作用日益突显。

钱克明表示，商务部下一步将以推动构建新发展格局为战略目标，从营造良好发展环境、大力发展数字商务、推动跨境电商发展、深化农村电商发展、开展惠民惠企行动、深化国际交流合作六方面加快推动电子商务高质量发展。

从“新动力”到“关键动力”

从2011年开始，中国电子商务大会已经连续举办10届，成为引领行业发展的风向标。本届大会由商务部、北京市人民政府主办，以“共融·共建·共赢”为主题，深入探讨国际电子商务发展新趋势，交流电子商务新模式新应用，展示电子商务发展新成果，打造经济发展新引擎。

钱克明评价，中国电子商务大会连续举办的10年间，电子商务规模品质持续提升，结构效益更加优化，创新融合不断加速，引领作用日益突显，电子商务从推动中国经济增长和新旧动能转换的“新动力”逐步成长为“关键动力”。

商务部此前发布的统计数据显示，2019年中国电子商务市场规模持续引领全球，服务能力和应用水平进一步提高。中国网民规模已超过9亿人，互联网普及率达64.5%。全国电子商务交易额达34.81万亿元。其中网上零售额10.63万亿元，同比增长16.5%；实物商品网上零售额8.52万亿元，占社会消费品零售总额的比重上升到20.7%。电子商务从业人员达5125.65万人。与此同时，全国农村网络零售额达1.7万亿元，同比增长19.1%；农产品网络零售额3975亿元，同比增长27%，电子商务进农村综合示范对全国832个国家级贫困县实现全覆盖。

“特别是今年以来，电子商务在助力抗击疫情、拉动消费回补、畅通外贸产业链供应链等方面发挥了重要作用，为经济社会发展作出了突出贡献。”钱克明说。

联合国国际贸易中心代理执行主任多萝西·滕博通过视频在开幕式上致辞，他说，今年上半年全球网络零售额增速达到了30%，疫情的发生彻底加速实体业务向虚拟世界转变。中国作为全球最大的B2C电子商务市场，贡献了将近2/3的全球电商零售销售额。中国的电子商务市场为中国以外的国家提供了极大机遇。

在创新中获得新发展

当前，中国电商的发展还在向纵深推进。在本届大会的开幕式上，商务部举行了2020年增补国家电子商务示范基地授牌仪式，新增15个示范基地，启动了“电子商务公共服务惠民惠企行动”，组织电商企业代表发起直播电商行业自律倡议。

本次大会是疫情发生以来中国首次在线下举办的重大国际性电子商务会议，也是全面展示中国电子商务发展新成就、疫情防控新成果、经济社会发展新成效的重要平台，对进一步提振全球经济发展信心、携手打造“共融、共建、共赢”的国际经贸新格局将发挥积极的引领促进作用。

上海合作组织副秘书长卓农·谢拉利在题为《开放融合共促发展》的演讲中强调，目前全球疫情加速蔓延，各方可以推动年轻一代采取新的电商模式推动上合组织各个成员国进一步普及电商，并且通过线上和线下融合的模式来进一步发挥年轻人的潜力。

物美集团创始人、多点DMALL董事长张文中在演讲中说，疫情冲击之下，数字化、大消费势不可挡，“到家需求”更加旺盛，实体经济的到家服务能力也在提高，电子商务和实体经济两者的区隔如今已不再明确。面对巨大的变革，传统产业需要以创新谋求继续发展，实现数字化、网络化、智能化。

此外，本次电商大会还将在9月6日、7日分别探讨电商扶贫、跨境电商以及电商战“疫”、数字商务、电商新业态等新议题。

(责编：李都也(实习生)、李栋)