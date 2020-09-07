世界旅游复苏之路怎么走？

本报讯 记者孟妮报道 9月5日，在2020年服贸会上举办的世界旅游合作与发展大会上，《新冠肺炎疫情影响下城市旅游业复苏与振兴行动指南》正式发布。行动指南提出坚持生命优先、防控重启并举，加快构建与疫情防控相适应的运行机制，有序推动疫情影响下城市旅游业的复苏与发展。
世界旅游城市联合会秘书长、北京市文化和旅游局局长陈冬表示，旅游业是世界经济的重要组成部分，也是受疫情影响最大的行业之一。在新冠肺炎疫情持续蔓延的背景下，如何统筹做好疫情防控与旅游的重启工作，需要各国政府、旅游城市、旅游企业及国际组织集思广益、形成共识、团结协作、共同应对。
据陈冬介绍，行动指南主要涉及八方面内容，其中，在促进疫情防控与旅游复苏的国际合作方面提出，在新冠肺炎病毒这个共同的敌人面前，人类是风雨同舟、休戚与共的命运共同体，应根据全球疫情防控形势，全面加强国际合作，适时举办旅游发展国际会议，共同研判新冠肺炎疫情对全球旅游发展造成的巨大影响，积极推动世界旅游全球化发展。旅游城市之间应研究制定彼此认可的旅游风险评价标准，客观公正地开展城市旅游风险等级评估。推广实施便捷高效的个人健康安全信息检索系统，不断提高旅游城市出入境管理效能，实现资质认证基础上的快捷通关。推动国家间双向签证优化政策试点，推出更多简便易行的边境检测措施。
作为本次大会的重头戏，《新冠肺炎疫情下世界旅游业的恢复与发展报告》也在当天发布。报告从国家、城市和行业三个层面审视全球旅游业应对疫情的响应和复苏措施，为全球旅游城市提供复苏策略分析和趋势研判，帮助世界各地的旅游业恢复和发展。
新冠肺炎疫情对全球旅游业造成了灾难性的冲击，据世界旅游组织（UNWTO）预测，2020年全球国际游客人数预计将结束正增长，出现1%至3%的下降，同时国际旅游业收入预计将整体下滑58%至78%。
报告认为，目前，各国已逐步放松疫情遏制措施，疫情响应工作重点也逐步进入了经济恢复阶段。旅游业支持重点应放在促进游客流动、恢复旅游业运营以及从业人员重启工作等方面。各国可采取以下四种政策加快旅游业的复苏进程，包括制定分阶段逐步复苏方案、确保旅行安全、刺激旅行需求以及反思旅游业变革。
世界旅游城市联合会专家杜一力表示，旅游企业是经济复苏和振兴的动力，旅游企业在战胜疫情中的自我转型和自我提升，是旅游企业成熟的表现；旅游企业为旅游复苏和振兴，而与市场伙伴“相濡以沫”，构建市场利益共同体，则是旅游行业走向成熟的表现。在前所未有的困难条件下，形成国家、城市和目的地政府以及企业、游客的共识，构建新的“共担”“共享”旅游合作机制，是旅游业走出危机，实现再次繁荣的确定路径。
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