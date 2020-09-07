【行走自贸区】山东自贸区济南片区：力争拿出更多首创性改革试点经验

人民网北京9月7日电（王仁宏）近日，“行走自贸区” 山东站云座谈在线上举行。会上，济南市商务局副局长梁旭斌介绍济南片区成立一年来改革创新成效，并就未来创新引领的新方向、新举措进行探讨。

据介绍，山东自贸试验区济南片区总面积37.99平方公里，重点发展人工智能、医疗康养、产业金融、文化产业、信息技术五大主导产业。今年上半年，片区以占全市不足0.4%的土地，贡献全市进出口额和利用外资额近50%。

梁旭斌表示，成立以来，济南片区瞄准前沿技术和新兴产业，开展开放型经济新体制综合试点试验，着力建设制度改革试验区、产业发展引领区和对外开放示范区。通过科学布局发展空间，通过制度创新、对外开放平台建设，持续优化片区内营造环境，加快产业转型升级。

以科技创新为例，依托片区丰富的科创资源，济南片区稳步推进科技创新平台。中科院济南科创城、山东高等技术研究院等科创平台加速在片区聚集，全球首个量子信息技术焦点组在济成立，国家超级计算济南中心科技园正式启用，中科院电工所先进电磁驱动技术研究院项目加快建设，真空深冷、固体激光等重大科学设施相继落地。其中，山东产业技术研究院成立不到一年时间，已凝聚87个高水平创新团队，创立64家科研机构，实施300多项发明专利，转化研究200多项前沿产业技术成果，孵化77家高新技术企业，带动社会投资超过200亿元。

此外，在制度创新方面，济南片区首创的“数字保险箱”区块链智慧政务服务，为办事企业和群众建立安全可信的“数字保险箱”，到政府部门办事无需再提交相关证明和材料；实现政务数据跨部门、跨系统可信传递和审批在线实时办理的政务新模式，大幅度提升了“一次办成”的效率和速度，企业开办注册登记、公安印章备案及刻制、税务登记、社保登记、医保登记、公积金登记、银行预开户和行业许可等十几个部门的全部手续“一次办成”最短用时仅需35分钟，极大地降低了企业和群众办事成本；运行11个月以来，企业提交材料数量平均减少61%。

制度创新推动营商环境更加便利，也因此赢得了更多贸易企业的青睐。数据显示，截至8月底，济南片区新增注册企业超过1.25万家，注册资本超过1800亿元。片区市场主体总量达到6.8万余家，其中，新增2万余家，新增占比达29.4%，自贸效应凸显。

梁旭斌表示，下一步济南片区将全力探索推进差异化探索、首创性改革，力争拿出更多首创性的改革试点经验。利用自贸试验区、综合保税区与跨境电商综试区叠加联动优势，搭建跨境电商公共服务平台，设立跨境电商产品展示中心和保税仓库，形成新型贸易生态链。争取原油非国营贸易资质，加快争取平行进口医疗器械试点。

同时，通过探索设立自贸协同创新共享区，推进片区内外联动。在改革创新、产业发展、技术研发、平台共享等方面与国际医学科学中心、新旧动能转换先行区域进行深度合作；着手制定“自贸飞地”利益共享政策。推动建立黄河流域自贸试验区片区发展联盟，围绕黄河流域生态保护和高质量发展共同开展制度创新和产业合作。

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