【行走自贸区】山东自贸区青岛片区：探索中日韩国际合作的新路径、新模式、新机制

人民网北京9月7日电（王仁宏）深化中日韩区域经济合作，是山东自贸试验区总体方案的重要部分，也是青岛片区重要的差异化发展方向。近日，在“行走自贸区”山东站云座谈中，山东自贸区青岛片区（青岛前湾保税港区）管理委员会副主任纪晓龙表示，获批一年来，青岛片区充分发挥对日韩得天独厚的地缘优势、资源优势、贸易投资和人文交流优势，重点在推进区域合作交流便利化、拓展多领域经贸合作空间等方面，探索中日韩国际合作的新路径、新模式、新机制。

据介绍，山东自贸区青岛片区持续深化中日韩海关间交流合作，在中日双方海关AEO制度互认的基础上，青岛海关与韩国釜山海关签订关际合作谅解备忘录，相互给予AEO企业降低查验率、优先通关、简化单证审核等通关便利措施。目前，青岛片区已拥有高级认证企业9家，一般认证企业22家落户。同时，开通中日韩快速通关绿色通道，为日韩相关冰鲜水产品提供货物入境申报、货物现场查验、实验室检测等一站式直通服务,缩短检测周期。对于进境冰鲜水产品实现检疫审批全程电子化，进口商实现“零跑腿、无纸化、信息化”办理检疫审批。对进口的冰鲜水产品提前做好品种准入审核、境外检验检疫证书审核、国外生产加工企业注册信息审核，货物到港后做到“即审即放、即查即放”,提高货物通关效率。

在海关方面，在采取“电讯申报、无疫通行”监管模式后,对符合检疫要求的船舶，不实施登临检疫，构建了进出境船舶“统一申报单证、统一作业系统、统一风险处置、统一指令下达、统一现场执法”的新型监管模式，实施以来通关速度明显加快，通关时间由入境90分钟、出境60分钟，缩至15分钟，大幅降低了企业人成本。

此外，山东自贸区青岛片区深入拓与日韩多领域经贸合作空间，积极打造“一心一港一城”的中日韩消费专区，目前“全球消费体验中心”已建成，8月份将开业运营，20万平方米的“服贸港”正在进行主体施工，1000万平方米的“商务城”已启动前期规划方案编制工作。

纪晓龙表示，下一步，青岛片区将抢抓中日韩自贸谈判进程加快的战略机遇，持续把提升对日韩经贸合作水平作为进一步扩大对外开放的重要突破口，不断扩大与日韩地方间的双向贸易投资合作，争取在三国地方经贸合作中发挥示范和引领作用。

其中，在中日韩区域合作方面，一是要加大对目前39家有意向认证的企业继续开展信用培育和认证工作，进一步扩大中日、中韩海关间“经认证的经营者（AEO）”互认合作力度。二是要继续扩大通关绿色通道的产品种类，进一步提升通关效率。三是要继续探索创新监管模式，进一步规范申报管理，严格审核作业，继续简化手续，提高监管水平。

在中日韩产业合作方面，一是要充分发挥青岛日本“国际客厅”作为服务中日两国地方合作、深化两国互利互惠互通互助的平台作用，推动国内外多方资源要素通过日本“国际客厅”在青岛互动耦合、价值倍增。二是要加快建设“中日韩消费专区”。争取用3到5年的时间，努力将“中日韩消费专区”打造成为立足青岛、辐射周边、体现日韩特色、面向世界的专业化、特色化、国际化消费特区,使之成为中日韩双向消费的最佳体验区、日韩游客“旅游首末站”、国民最佳的日韩文化体验区、东北亚全球商品体验中心。

(责编：王仁宏、初梓瑞)