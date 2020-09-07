【行走自贸区】江苏自贸试验区：打造成服务“双循环”关键节点和重要平台

人民网北京9月7日电（记者孙红丽）近日，“行走自贸区”江苏自贸试验区云座谈在线上举行。江苏省商务厅副厅长朱益民表示，作为全省开放的最高平台，江苏自贸试验区充分发挥自贸试验区开放载体优势、制度创新优势和产业基础优势，努力“育新机、开新局，探新路、作示范”，将自贸试验区打造成服务“双循环”的关键节点和重要平台。

中共中央政治局7月30日召开会议指出，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

朱益民介绍，在畅通国内大循环方面，自贸试验区将重点聚焦三个方面：

一是以扩大内需为战略基点，努力促投资、扩消费。打造国际化、法治化、便利化的营商环境，落实好纾困惠企系列政策，打通资金向实体经济流通的渠道，强化对市场主体的金融支持，进一步稳定发展预期。深化要素市场化配置，推进自贸试验区重大项目建设，完善基础设施、公共配套功能。努力研究破解制约居民消费的痛点堵点，持续改善消费环境，提高商品和服务质量，满足民众不断升级的消费需求。

二是以供给侧结构性改革为主线，着力做强做优产业链、供应链。加快发展新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等先进制造业，积极培育数字经济、跨境电商、互联网医疗等新兴业态，加快推动强链补链固链，鼓励企业增强上下游配套能力，增强产业链供应链稳定性。

三是以突破关键核心技术为主攻方向，提升创新链、价值链。发挥市场在科技资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，加快推进一批“卡脖子”关键核心技术攻关，积极申报建设国家重大科技基础设施、产业创新平台，促进智能制造、生命健康、新材料等前沿领域的科技创新和产业发展。加强科技创新国际合作，探索构建开放式自主创新体系。

在推动国内国际双循环方面，自贸试验区将重点突出三个方面：

一是加强规则对接。学习借鉴香港、新加坡以建设自由贸易港的经验做法，积极对标CPTPP、世界银行营商环境标准等高标准国际经贸规则，在投资、贸易、金融等领域积极探索自由化便利化程度更高的规则和制度安排，打造国际化、法治化、便利化的营商环境。

二是加大开放力度。鼓励外商投资战略性新兴产业和现代服务业，在自贸试验区打造总部经济集聚区。对标国际通行做法，实行严格的知识产权保护制度，探索知识产权惩罚性赔偿制度。促进内外贸一体化发展，提升贸易便利化水平。适应国际贸易发展新趋势，加快发展跨境电商、保税检测维修、离岸贸易等贸易新业态新模式。

三是集聚优质要素资源。加快集聚资本、人才、技术等全球优质要素资源，加快推动外汇管理体制、账户体系、人民币国际化等金融领域开放创新，加大资金跨境流动支持力度；实行更具竞争力的人才政策，围绕自贸试验区发展需求，面向全球引进等高层次科技创新人才。

(责编：孙红丽、初梓瑞)