【行走自贸区】江苏自贸试验区：南京、苏州、连云港三大片区已引进2000余名高端人才

人民网北京9月7日电（记者孙红丽）近日，“行走自贸区”江苏自贸试验区云座谈在线上举行。据悉，江苏自贸试验区实施范围119.97平方公里，涵盖南京、苏州、连云港三个片区。设立一年来，南京、苏州、连云港三个片区差异化协同发展，各展风采。

一年来，南京片区在创新要素集聚、知识产权保护、人才高地建设等方面不断深化“个性”探索。苏州片区聚集生物医药“一号产业”、提升企业获得感、优化营商环境三方面发力。连云港片区紧紧围绕建设亚欧重要国际交通枢纽等三大功能定位，加快打造具有连云港特色的自贸试验片区。

江苏省商务厅党组成员、副厅长朱益民介绍，一年来，创新资源加速集聚，创新平台加快建设。三大片区引进各类高端人才2000余人。南京片区国家集成电路设计服务产业创新中心加快申报，扬子江生态文明创新中心实体化运作。苏州片区国家生物药技术创新中心加快筹备建设，材料科学姑苏实验室揭牌成立。连云港片区高效低碳燃气轮机试验装置开工建设。

南京片区实施范围39.55平方公里，全部位于国家级南京江北新区范围内，重点建设具有国际影响力的自主创新先导区、现代产业示范区和对外开放合作重要平台。

“区域‘增长极’效应初步显现。”南京市江北新区党工委委员、管委会副主任介绍，一年来，南京片区新增注册企业1.3万余家，注册资本828亿元；引进外资企业66家，实际利用外资7.9亿美元。

作为江苏自贸区中面积最大（超过一半）的自贸片区，苏州片区累计推出改革创新举措132项，形成创新成果案例66项。

江苏自贸区苏州片区综合协调局副局长介绍，一大批高端项目成功落户苏州片区，矽品、群策、力成等增资扩产，高新技术产业产值占规上工业产值的比重提高到72%。聚力打造世界级生物医药产业地标核心区，三大新兴产业增速超过20%。

自贸试验区连云港片区获批一年来，在政府职能转变、营商环境优化、通关便利化改革等领域取得了阶段性成效。

“一年来，连云港片区以全市2.7‰的面积，贡献了31%的实际利用外资、17%的外贸进出口、13%的新增市场主体。” 连云港经济技术开发区党工委委员、管委会副主任说。

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