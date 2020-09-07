【行走自贸区】江苏自贸试验区：全力支持三大片区大胆闯、大胆试、自主改 已形成115项制度创新成果

人民网北京9月7日电（记者孙红丽）近日，“行走自贸区”江苏自贸试验区云座谈在线上举行。江苏省商务厅副厅长朱益民介绍，一年来，江苏自贸试验区制度创新成果丰硕。探索实施全国全省首创改革举措60余项，形成115项制度创新成果，其中3项在全国面上推广，4项在国家相关部委完成备案。
会议指出，南京片区“搭建生物医药集中监管与公共服务平台”、苏州片区“进口研发（测试）用未注册医疗器械分级管理”和连云港片区“打造智慧物流服务平台”入选国务院深化服务贸易创新发展试点最佳实践案例。
数据显示，今年1-7月，江苏自贸试验区实际利用外资15.2亿美元，占全省11.1%。完成进出口总额3207.7亿元，占全省13.3%。同时，加大新一代信息技术、生物医药等战略性新兴产业项目招引力度，先后签约落地亿元以上重大产业项目106个，总投资近2000亿元。
另外，全力支持三大片区大胆闯、大胆试、自主改，赋予自贸试验区更大改革自主权。“132项既有的改革试点任务，落地率已达94%。”
截至今年7月底，江苏自贸试验区新增市场主体3.07万家，其中外资企业313家。
“改革任务加速落地、创新活力充分释放、营商环境持续优化。”朱益民表示，江苏省自贸试验区深入推进自贸试验区“放管服”改革，加快推进“证照分离”改革全覆盖试点，努力解决“准入不准营”问题，近4000个市场主体从改革中受益。
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