原标题：防城港市招商引资企业房产遭司法查封 经营陷困局

招商引资，不仅要招得来，还要留得住。十八大以来，广西防城港市进一步创新树立以服务招商的理念，明确实施“保姆式”招商服务，从意向接洽到合同签订，从资金落实到行政审批，从项目开工到项目竣工，每一步都要跟踪到位、服务到位，保证各项工作的连续性，促进招商项目快速落地、投产见效。

十年前的一次广西防城港市政府招商引资活动，让福建商人李忠飞看到了希望，在当地政府地邀请下李忠飞携上亿资金跨行涉足房地产项目开发，然而经营过程却是一波三折……。

李忠飞无奈地告诉中国商报记者， “自己开发的房地产项目陷入了从曾经差点被拍卖，到如今将再次被司法拍卖的尴尬境地”。

查封：祸起借贷纠纷

毗邻大海的“腾飞广场”一度成为广西防城港市当地最高端的楼盘项目。

当年的招商引资活动后，李忠飞携上亿资金来到防城港市，注册成立广西防城港市腾飞龙房地产开发有限公司（以下称腾飞龙公司），开发腾飞广场项目。项目占地30亩，总建筑面积约14.04万平方米。

据了解，腾飞广场是防城港市第一个旧城改造项目，曾被防城港市政府列为“十大重点项目”之一。然而，现在的腾飞广场部分房产已经被防城港市中级人民法院（以下称防城港中院）查封，即将面临被拍卖的困境。

腾飞龙公司董事长李忠飞告诉中国商报记者，2014年因项目经营需要，向其好友许文飞借贷，随后，自己的腾飞龙公司被贷方起诉至防城港中院，判决书显示，腾飞龙公司、李忠飞偿还原告许文飞借款本息、违约金8300余万元。

在许文飞地申请下，防城港中院查封了腾飞广场328套房产，该项目进入停工状态。涉案房产经过查封、评估后，随即进入拍卖程序。

李忠飞告诉记者，按照程序规定，拍卖被查封的房产应先进行评估。但前来进行评估的广西万宇房地产资产评估有限公司（下称万宇评估公司）自己事先并不知情，万宇评估公司只是在自己项目外围转了一圈，并未进行实地测量，更没来公司与自己交涉，因而这种评估报告的公信力和权威性很难让人信服。

对此，中国商报记者多次电话采访万宇评估公司，均无人接听。

据李忠飞介绍，万宇评估公司对腾飞广场328套房产的评估价值与自己售楼部已售出的价格却是天壤之别。万宇评估公司出具的评估报告显示，商铺评估价值每平米7000多元，住宅每平米2000多元,总评估价为1.28亿元。

据李忠飞向记者提供的腾飞广场2013年至2016年房屋销售合同显示，商铺成交价为4万元至5万元每平方米，住宅成交价为5000元至7000元每平方米。依此粗略计算，即将被拍卖的涉案房产达5亿多元。

李忠飞认为，万宇评估公司出具的评估报告，其评估价值与自己售楼部所成交的价格，两者之间的差距是自己所不能接受的，对于这家评估公司的选定，腾飞龙公司李忠飞称自己和公司并没有参与，是防城港中院自行指定的。李忠飞还称，针对此事，腾飞龙公司以虚假评估起诉了万宇评估公司，但至今并没有结果。

据相关媒体报道称，“李忠飞向记者提供的证据指出，李忠飞、许某某从2011年10月至2014年1月间存在众多资金往来，其中借入14480万元，借出11270万元，实际差额欠款3200余万元。李忠飞还指出，他还用34套房产为许某某提供担保，这笔市值2400余万元的房产后被“顶账”，“实际上我只欠700多万元”。而法院最终判定，李的债务总额为8300余万。李忠飞指控，法院执行过程中的查封、评估、拍卖环节存在大量违法违规。如对方担保物虚假、超额查封等”。

“司法案卷显示，2014年7月，许某某申请1亿元诉前财产保全，而其提供的担保物是安徽飞天房地产开发有限责任公司自有的，位于安徽省怀宁县高河镇的一宗土地，评估价值1.5亿元。但工商登记资料显示，许某某只占该公司50%股权，且在担保期间，该宗土地使用权处于被查封状态，地上所盖公寓中至少有158户业主已办理了产权转移登记”。

“法律人士指出，这意味着，彼时许某某提供担保的上述土地使用权，不再具有1.5亿元的担保价值和效力，法院据此查封或对查封的资产不予解封，涉嫌违法”。

“而在超额查封方面，记者获得的购房合同原件显示，银行、移动公司均是腾飞广场的业主，其商铺每平米价格均不低于4万元。而数十份个人购房合同原件显示，住宅价格为每平方米5000元到7000元不等。其聘用的评估公司出具的评估报告确定，被查封的资产近5亿元”。

就上述问题，中国商报记者电话采访许文飞，记者表明采访问题后，电话被对方当即挂断，再次拨打，提示关机状态。

李忠飞还告诉记者，万宇评估公司评估时，项目正值停工状态，但评估结束之后，项目又进行了复工，房产现状及价值发生了巨大变化，执行法院应进行重新评估。

几经周折，2017年,李忠飞向最高人民法院提起申诉，最高法认为，腾飞龙公司在案涉房产评估后又进行了复工，房产现状及价值发生巨大变化，执行法院应当重新评估。最高法裁定，该案发回防城港中院重新审查。防城港中院随后解封了部分房产，而被解封的部分房产随后又因另一起纠纷再次被查封。

一波未平一波又起

腾飞广场项目由中建海峡建设发展有限公司（下称中建海峡公司）承建，因建设工程施工合同纠纷一案，原告中建海峡公司，将腾飞龙公司起诉至防城港中院。2018年5月15日防城港中院公开审理，判决腾飞龙公司支付中建海峡公司工程款324余万元。

此后，中建海峡公司上诉至广西壮族自治区高级人民法院，2018年8月6日广西高院作出裁定，撤销防城港中院对该案的判决，发回重审。

防城港中院于2018年8月16日立案受理后，依法组成合议庭分别于2018年11月19日、2019年2月27日公开开庭进行了审理。

李忠飞告诉中国商报记者，2019年4月底，自己接到防城港中院送达的（2018）桂06民初115号民事判决书，判决结果显示，被告腾飞龙公司应支付原告中建海峡公司工程款163682467.68元，落款日期为2019年4月19日。

而据腾飞龙公司江姓工作人员向记者提供了一份经过北京市长安公证处公正的判决书显示，该判决书与上者判决书案号相同，不同的是，该判决书的判决结果。该判决书显示，被告腾飞龙公司支付给原告中建海峡公司工程款94992667.68元，落款日期为2019年4月15日。

李忠飞称，落款日期为2019年4月15日的判决书，防城港中院并未送达给自己或公司，而是其代理律师通过中国裁判文书网查询才获知的，对这种判决的程序和权威性自己也并不认同。

据了解，防城港中院向国家税务总局防城港市港口区税务局发送《询价函》（（2020)桂06执3号），要求税务部门协助提供2020年1月存量房计税评估基准价格。2020年6月29日，国家税务总局防城港市港口区税务局复函称：“经过查询存量房价格评估系统，涉及腾飞广场的共计166套房屋的房产2020年1月计税评估基准价格为8700元每平方米，此价格为税务机关针对存量房交易的计税依据标准，仅供参考。”

腾飞龙公司李忠飞表示，他们已经收到防城港中院提供的税务部门的复函，但是法院要以此为依据进行涉案房产价值评估进行拍卖抵债，自己和腾飞龙公司是强烈抗议防城港中院这种做法的，李忠飞称如果房产被拍卖抵债，那腾飞龙公司将面临破产的困局。

对此，中国商报记者前往防城港中院就相关问题进行采访，被告知因相关负责人开会无法接受记者采访，随后，记者将相关采访问题留下并表示期待相关地回复，但截至记者发稿，并未得到防城港中院任何回复意见。

法律人士相继表示，对于两份同一案号，判决结果不同的判决书，自己从未遇到过，在业内更是闻所未闻。对于定期宣判的民事案件，宣判后应立即送达判决书；无法联系到当事人的，应张贴公告、登报等办法将诉讼文书公诸于众，自发出公告之日起，经过60日，即公告期满，法律上即视为送达。

“我以前是做煤炭生意的，十年前在防城港市政府招商引资环境下，下定决心跨行业投资房地产生意。在此之前，自己和腾飞龙公司没有任何诉讼，从2014年至今，我已承担案件受理费及律师代理费约3000万元，因相继的判决和裁定，还要承担延期交房违约金。今年9月16日防城港中院即将执行拍卖被查封的房产，如果这些房产被拍卖，恐怕连税金都没得交”。李忠飞如是说。

(责编：夏晓伦、毕磊)