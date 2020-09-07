唯品会布局线下奥莱 定位为城市中心新零售商业

9月3日上午，唯品会在合肥举行了城市奥莱装修改造工程开工仪式。

唯品会以品牌特卖起家，在服装穿戴领域有着很深的品牌积累。据业内爆料，一些服装品牌已经收到了唯品会合肥城市奥莱的招商介绍，根据已有信息显示，唯品会的城市奥莱项目将采用“双核心+双支撑”的业态结构，即限时特卖+折扣百货构成双核心，丰富的综合配套+新奇店铺构成双支撑。从业态设定来看，城市奥莱的核心依旧是特卖和折扣，唯品会将在线下延续平台的品牌和价格优势。同时，城市奥莱定位为城市中心新零售商业，将会通过数据化市场指标支撑智慧化商业运营，造就创新化消费体验。

作为国内知名的特卖电商平台，唯品会在合肥本地消费者当中已经有比较深的品牌认知。“线下购物前些年去淮河路步行街百盛，现在去天鹅湖万达，线上的话买衣服都在唯品会上，特别是孩子的衣服，基本上合肥中高档商场里的牌子唯品会都有，而且折扣很低。”合肥市民吴女士说。

今年2月，安徽国贸控股集团有限公司官网发布了一则报道，称唯品会签约入驻安粮国贸中心。唯品会进场开展一段时间工作后，提出了564条工程整改项，并要求在2020年3月31日前整改验收完毕并办理交接。

“安粮这个地方，被高架和快速路环绕，车辆进口很小，容易错过。如果不是商品力特别强，有特别消费吸附力的项目，是需要很大的操盘勇气的”，长期关注合肥商业地产的人士表示，“不过，唯品会在商品力上是有底气的”。

事实上，唯品会目前正在做的一系列动作已经彰显了其做特卖的决心。据了解，唯品会近期将其slogan升级为“品牌特卖，就是超值”，在如今的经济形势之下，唯品会通过“品牌”、“特卖”、“超值”等关键词准确表达出了其平台特点，刺激着消费者的神经。

得知自己经常购物的唯品会将在合肥开线下奥莱的消息，不少当地的消费者都表示出了期待。“唯品会的衣服折扣相当可以，以后可以带家人去逛了”，“合肥就缺这样的折扣商场”，一些唯品会老用户表示。

(责编：李都也(实习生)、李栋)