BOE（京东方）创新解决方案亮相2020服贸会

9月4日，2020年中国国际服务贸易交易会（简称“服贸会”）在北京开幕。BOE（京东方）携8K超高清显示，以及智慧教育、智慧办公、智慧家居、智慧文博等创新解决方案亮相现场。

在5G通信服务专题展，BOE（京东方）智慧教育解决方案展现了全新的数字化课堂。在教室里，搭载显示解决方案的智慧黑板拥有海量教学资源，教师可以采用文字、图片和视频等多种方式展开教学，让师生互动更加生动有趣。同时，BOE（京东方）8K超高清解决方案，还可以实现教育资源共享。在现场，BOE（京东方）通过8K摄像机拍摄课堂实况，采用自主研发的8K视频编解码算法以及HEVC/H.265视频压缩技术进行影像处理，并可结合5G等传输技术实时传输超高清教学内容，让学生即便在异地也能共享优质资源。

在服贸会现场，BOE（京东方）带来了65英寸、75英寸、86英寸智能会议一体机，参观者可以在触屏上流畅精细地书写内容，无线投屏分享会议材料，并且支持多方视频会议，实现远程办公。通过搭载软件管理系统，BOE（京东方）智能会议桌牌和会议门牌还可以一键式远程多目标智能更新会议桌签内容，实现无纸化办公。

不去博物馆，也能身临其境的参观历史文物。在文化服务展区，BOE（京东方）智慧文博解决方案通过数字化展览，赋予艺术品更鲜活的生命力。BOE（京东方）8K百变屏展示着文物藏品和书画佳作，参观者根据个人爱好触摸点击屏幕，查看文物介绍，在展会现场吸引人们纷纷驻足体验。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)