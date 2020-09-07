BOE（京东方）创新解决方案亮相2020服贸会

9月4日，2020年中国国际服务贸易交易会（简称“服贸会”）在北京开幕。BOE（京东方）携8K超高清显示，以及智慧教育、智慧办公、智慧家居、智慧文博等创新解决方案亮相现场。
在5G通信服务专题展，BOE（京东方）智慧教育解决方案展现了全新的数字化课堂。在教室里，搭载显示解决方案的智慧黑板拥有海量教学资源，教师可以采用文字、图片和视频等多种方式展开教学，让师生互动更加生动有趣。同时，BOE（京东方）8K超高清解决方案，还可以实现教育资源共享。在现场，BOE（京东方）通过8K摄像机拍摄课堂实况，采用自主研发的8K视频编解码算法以及HEVC/H.265视频压缩技术进行影像处理，并可结合5G等传输技术实时传输超高清教学内容，让学生即便在异地也能共享优质资源。
在服贸会现场，BOE（京东方）带来了65英寸、75英寸、86英寸智能会议一体机，参观者可以在触屏上流畅精细地书写内容，无线投屏分享会议材料，并且支持多方视频会议，实现远程办公。通过搭载软件管理系统，BOE（京东方）智能会议桌牌和会议门牌还可以一键式远程多目标智能更新会议桌签内容，实现无纸化办公。
不去博物馆，也能身临其境的参观历史文物。在文化服务展区，BOE（京东方）智慧文博解决方案通过数字化展览，赋予艺术品更鲜活的生命力。BOE（京东方）8K百变屏展示着文物藏品和书画佳作，参观者根据个人爱好触摸点击屏幕，查看文物介绍，在展会现场吸引人们纷纷驻足体验。（牛广文）
麻辣财经：服贸会，全球服务如何互惠共享？ 服贸会来了！这是一场全球服务业的盛会，它吸引了148个国家和地区的1.8万家企业和机构，共有10万人注册参展参会。 中国国际服务贸易交易会，是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台，自2012年起已举办6届。…【详细】
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】