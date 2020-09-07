顾学明：推进更高水平开放是“十四五”时期的必然选择和关键之举

人民网北京9月7日电 （栗翘楚）8月24日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在中南海主持召开经济社会领域专家座谈会并发表重要讲话。座谈会上，北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫、中国经济体制改革研究会副会长樊纲等专家代表先后发言。商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明等与会专家代表提交了书面发言，就“十四五”规划编制等提出意见和建议。

针对习近平总书记在这次座谈会上的讲话，人民网财经于近日专访顾学明。顾学明认为，习近平总书记的讲话系统回答了“十四五”时期我国如何应对外部环境、如何开拓发展路径、如何增强发展动力等三大核心问题，体现了全新的大局观、发展观、开放观。顾学明表示，未来将深化对自贸试验区（港）、服务业扩大开放综合试点工作的研究，在体制机制、平台载体、项目工程等方面形成更多研究成果，为我国全面提升对外开放水平提供决策支持。

实现更高质量发展

以深化改革激发新发展活力

人民网财经：针对习近平总书记在经济社会领域专家座谈会上的讲话，您有哪些新的体会和感受？在国内外形势纷繁复杂背景下，如何正确看待机遇和挑战，持续激发发展新动能？

顾学明：习近平总书记就正确认识和把握中长期经济社会发展重大问题提出了6个方面总要求，系统回答了“十四五”时期我国如何应对外部环境、如何开拓发展路径、如何增强发展动力等三大核心问题，体现了全新的大局观、发展观、开放观。

一是回答了未来如何应对发展环境，体现了全新的大局观。习近平总书记指出，当今世界正经历百年未有之大变局。在国际环境上，我国将面对更多逆风逆水的外部环境。同时，国内发展环境也经历着深刻变化，既进入高质量发展阶段，又面临发展不平衡不充分问题。在此背景下，必须辩证看待机遇和挑战：一方面，要增强风险意识，做好应对一系列新的风险挑战的准备；另一方面，增强机遇意识，勇于开顶风船，善于转危为机，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

二是回答了未来如何开拓发展路径，体现了全新的发展观。习近平总书记指出，要推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局；以科技创新催生新发展动能；以深化改革激发新发展活力；以共建共治共享拓展社会发展新局面等。这些要求，对当前我国在错综复杂的发展环境下如何发展指明了路径：要基于扩大内需这个战略基点，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡；实现依靠创新驱动的内涵型增长；通过破除深层次体制机制障碍解放和发展社会生产力；促进人的全面发展和社会全面进步。

三是回答了未来如何增强发展动力，体现了全新的开放观。习近平总书记指出，我国经济持续快速发展的一个重要动力就是对外开放，要以高水平对外开放打造国际合作和竞争新优势。虽然当前保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，但国际经济联通和交往仍是世界经济发展的客观要求。要建设更高水平开放型经济新体制，积极参与全球经济治理体系改革，推动完善更加公平合理的国际经济治理体系。在全面提高对外开放水平中统筹好“两个市场、两种资源”，为我国经济发展注入不竭动力。

实现更高水平开放

确保第二个百年奋斗目标良好开局

人民网财经：针对“十四五”规划编制，以及对“十四五”时期发展环境、思路、任务、举措，您有哪些建议和重点关注的方向？面对不确定性，中国应如何保持战略定力？

顾学明：“十四五”规划是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年规划，是我们国家“由大变强”，从“富起来”走向“强起来”的关键节点，具有非常重要的里程碑意义。因此，从总体上来说，“十四五”规划编制必须体现“两个一百年”奋斗目标历史交汇和承上启下的特点，既要做到巩固全面建成小康社会的成果，又要确保第二个百年奋斗目标实现良好开局。

同时，“十四五”时期的我们面临的发展环境发生着前所未有的深刻变化。新冠肺炎疫情不仅对全球经济发展造成冲击，更深刻改变全球形势，引发世界范围的大变革、大调整，包括世界贸易、投资、产业链在内的经济贸易格局发生深刻变化。我国的内部环境也较为复杂，既面临着国内经济社会深刻转型的挑战，又在超大规模市场、要素供给、深化改革、扩大开放等方面有着一些有利条件和因素。面对内外部环境的深刻变化，推进更高水平的开放，是“十四五”时期的必然选择和关键举措。

为此，“十四五”时期，我们需要保持好战略定力，按我们自己的节奏推进更高水平的开放。要在正确研判新形势的基础上，以“构建人类命运共同体”为指导，以“一带一路”国际合作为引领，秉持合作共赢的信念立场，挖掘超大规模市场优势的潜力，建设更高水平开放型经济新体制，加快推进自主开放进程，积极拓展多边合作新空间，形成国际合作和竞争新优势，既推进国内经济社会高质量发展，又更好地向全球其他国家和地区溢出中国经济发展成果，加快开创我国开放的新局面，加快开创经济全球化的新局面，加快开创全球经济治理的新局面。

主动开放先行先试

推动自贸区成为新时代改革开放新高地

人民网财经：习近平总书记指出，新时代改革开放和社会主义现代化建设的丰富实践是理论和政策研究的“富矿”，我国经济社会领域理论工作者大有可为。结合您的研究领域，您有哪些正在积极进行的实践和规划？

顾学明：结合习近平总书记在会上对经济社会领域专家的希望和我国对外开放的丰富实践，近年来，我们在围绕提升我国开放水平方面不断增强研究，助力政策决策。

一方面，深化对自贸试验区（港）、服务业扩大开放综合试点工作研究，推动提升我国开放水平。习近平总书记在此次会议上提出，要建设更高水平开放型经济新体制、推动完善更加公平合理的国际经济治理体系等要求。依托自贸试验区（港）、服务业扩大开放综合试点等平台，有利于通过主动开放先行先试，在投资、贸易、金融、服务业扩大开放等方面探索创新，打造参与国际竞争的新优势。目前，我们在深入总结评估自贸试验区发展的基础上，在自贸试验区加强制度创新、扩大开放、高质量发展、服务和融入国家重大战略等方面形成众多成果，支持不断提高自由贸易试验区发展水平，推动其建设成为新时代改革开放的新高地。同时，落实“增加服务业扩大开放综合试点”相关任务，做好顶层设计等研究工作，推动我国提升服务业开放水平。

另一方面，深化对开放风险防范相关研究，统筹好开放发展和经济安全。习近平总书记指出，要着力增强自身竞争能力、开放监管能力、风险防控能力，炼就金刚不坏之身。“十四五”时期，随着我国开放水平不断提升，在金融、文化、网络信息等领域开放风险也将逐渐增加。为此，目前我们积极研究建立健全全面风险管理制度，在风险研判和防控中加强大数据、区块链等新兴信息技术应用，全面增强对投资、贸易、金融、网络、生态环境、文化安全、人员进出、反恐反分裂、公共道德等领域的开放风险监管和处置能力，保证经济社会安全发展。

未来，我们还将结合习近平总书记提出的“形成全方位、多层次、多元化的开放合作格局”的要求，围绕扎实推进“一带一路”建设、建设经贸强国、优化区域开放格局、打造国际一流营商环境等领域加强研究，在体制机制、平台载体、项目工程等方面形成更多研究成果，为我国全面提升开放水平提供决策支持。

(责编：栗翘楚、孙阳)