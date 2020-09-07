乐清经济实现半年度高质量回升

日前，在工业和信息化部组织的2020年国家先进制造业集群竞赛中，乐清电气产业集群成功入围国家先进制造业集群榜单20强；企业上市工作获得省政府督查激励，天正电气成功上市，新亚电子A股主板首发申请获中国证监会发审委通过，合兴汽电预计9月份过会……这背后是乐清工业经济经受住疫情冲击、半年度强劲复苏的一个缩影。年初以来，乐清坚决克服前期疫情重、复工迟的不利影响，全力冲刺“二季红、半年正”，上半年GDP增长1.3%，一般公共预算收入增长1.1%。特别是二季度当季增值税开票额增长26%，工业用电量增长21%，高于全省平均14.7个百分点，6月份以来用电负荷已连续七次刷新历史新高，经济发展呈现强劲复苏势头，并在三季度向纵深处扩大战果。

智能化技改 抢搭新技术

高速运转的自动化产线。天正电气供图

在天正电气数字化装配车间，布满了U形自动化装配生产线，“这条生产线平均1.5秒就能完成一个一级产品”“通过升级，生产线装配人员从第一条线的12人降为2人。”公司精益生产部负责人方艳东介绍。一个车间内，代表不同自动化水准的生产线“三代同堂“，正是刚刚上市的天正电气“小步加快跑”式智能化技改的真实写照。

无独有偶，浙江宝泰电子实施老厂房改造后，建筑面积从4000平米扩大至2.2万平米，今年投资5060万元的年新增80万片新能源汽车玻璃技改项目顺利投用，其中无尘车间的真空镀膜生产线设备投资3200万元，产能效率提升5-6倍，员工减少50%。“我们是天马微电子一级供应商，已达成8亿元的订单意向，明年该业务板块有望实现翻番。”企业负责人信心满满地说道。浙江美硕电气位于开发区的新厂房里，已投用的10多条自动化生产线正在高效运转，无尘生产车间一条MPD生产线只需4人操作。公司副总刘峰介绍，该公司近三年累计技改投入6000多万元，使生产效率提升了6倍以上，年亩均产值从1600万元提高到5000万元，获得UL、CNAS、TW实验室认证。浙江珠城科技投资2011万元的年产5000万只旗形方管端子新产品产业化技术改造项目，实施后从原来的51.9万元的人均产值提高到112.5万元，今年1-7月份的税收同比增长26%。

浙江美硕电气科技股份有限公司的生产车间。刘言勇 摄

智能化技改是助推产业升级的“加速器”。本轮复工复产中，智能化技改助力企业“轻装上阵”、高效复工的作用让政府和企业感受至深。乐清抓住这一企业技改的最佳感悟期，出台了大力度、升级版的“技改新十条”，相继召开企业智能化技改大会、创新引领制造业高质量发展大会予以因势利导、精准撬动，尤其通过政府给予银行财政竞争性存款配比等激励措施，引导银行与240多家拟技改企业签订意向贷款授信23亿元，目前已对85个技改项目放贷13.7亿元；为助力“零土地”技改，大力推进105个老旧厂房改造项目，上半年已开工74个、新建面积72万平方米，高标准打造30个数字车间，引导和鼓励企业为新一轮市场复苏抢先机、打基础。今年，有17个项目列入省级“四个百项”重点技术改造示范项目，数量居全省第1；新增企业智能化技改立项253个，居温州第1，其中1000万元以上45个，3000万元以上16个、5000万元以上8个，分别是去年全年的1.3倍、2.7倍，保持井喷增长态势。

逆周期布局 抢滩新基建

春江水暖鸭先知。5G基站、特高压等“新基建”七大领域与乐清的产业高度契合，乐清敏锐捕捉新机遇、抢抓窗口期，优先培育276家新基建领域重点企业，率先出台《关于加快新基建产业发展的若干政策》，列入全省“市县抓工业‘十佳’最佳实践和最佳案例”，为打造世界级先进智能电气产业集群加油赋能。

新能源充电桩被列为“新基建”七大领域之一，让在行业内沉淀十年的乐清市八达光电有限公司董事长刘滨峰更加看好前景。7月底，该公司的升级版产品—C71充电桩项目开始上马投产。“这项目包含桩端、车端以及放电一体化功能，属于壁挂式充电桩，既能装在墙上和停车场，同时还能直接放在车上随时充电和放电，我们对未来发展信心更足了。”刘滨峰指着一个类似椭圆形的充电设备期待道。如今，八达光电在新能源汽车充电设备领域排名行业前三。这段时间，该公司为上汽通用研发的一款充电桩端的充电枪线束，正在第三方实验室验证，试验通过后即可上马投产。

意华股份自动化车间。杨冰杰 摄

意华股份与华为合作的年增200万只5G高速连接器系列产品技术改造项目列入省级协同创新项目，该项目投入5600万元进行技术攻关，改进工艺设计，进行设备改造，劳动生产率将比原来提高20%，1-7月份销售收入增长24.84%。

浙江韩宇光电新厂房基本建成，在国内手机LED引线框架行业排名第一，市场占有率达65%，今年顺利投用了年新增1000万只LED导线支架技术改造项目，正大力投资半导体封测领域，今年1-7月份销售收入增长26%。

全要素提升 抢攒新动能

“企业原来设在磐石，只有5亩地，今年7月份搬到了经济开发区后有29.1亩。”刘峰带记者参观美硕新厂区五楼的数字化智能车间时，表情舒朗而放松，“中间还留了4条生产线的位置，将来全部开通的话，这个车间的年产值就能达到2个亿！”在乐清，像美硕公司这样通过腾笼换鸟、精准供地实现转型升级的故事时时都在上演。

乐清湾港区A区码头迎来首艘国际航线船舶。刘言勇 摄

乐清经济开发区考核排名升至省级开发区第2位，正积极申报国家级开发区；乐清湾港区口岸临时开放成功获批，迎来首艘国际航线船舶“西维荣耀”号，B型综保区项目启动申报，世界500强益海嘉里一期油脂产线正式投产、投资20亿元的二期项目已经签约，省海港集团投资近30亿元的港口大宗多式联运基地加快建设，乐清湾铁路实现通车……随着乐清经济开发区、乐清湾港区等功能平台能级的持续提升，一批“大好高”产业项目相继落地投产。今年上半年，新增省“152”工程项目8个，其中天正电气智能断路器数字工厂等4个项目开工建设，招引亿元以上产业化项目35个、其中制造业项目29个，新增总部回归项目35个、总部引税8.5亿元，数量均居温州第1；正攻坚盯引百亿级的中兴通讯大数据中心和5G产业园项目、80亿级浙能电厂三期、50亿级北汽新能源汽车电子零部件项目、正泰智慧能源仪器项目等一批大好高项目落地。

企业上市步伐加快，企业上市工作获得省政府督查激励，继天正电气8月7日在上交所成功上市后，新亚电子A股主板首发申请获中国证监会发审委通过，合兴汽电预计9月份过会 ，八达光电、东南电子成功报省证监局辅导备案，上市企业总数实现“破十”的新跨越。

乐清市委书记方晖表示，面对疫情冲击影响和经济下行压力，乐清始终把制造业高质量发展作为强市之基、赶超之要，发挥政府有形之手的引导作用，聚焦新技术、新产业、新业态、新模式精准撬动，抢抓数字经济发展机遇，重塑传统制造业优势，持续激发市场主体活力，在危机中育新机、于变局中开新局，努力以乐清经济的高质量发展为全省建设“重要窗口”增色添彩。（乐清日报 罗定阳）

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