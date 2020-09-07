蟹都汇：以“蟹文化”礼遇世界

原标题：大国品牌蟹都汇：以“蟹文化”礼遇世界

在花正浓、酒最香的九月,蟹都汇迎来了第十三个年头。

很多人说,守着阳澄湖的蟹,还要做什么品牌?一只蟹苗,一株水草,一个螺蛳,一块淤泥,还原大自然的和谐生态,大自然就会给我们最好的味道。

但蟹都汇创始人黄晟昱认为,口碑不能仅凭天生,否则,世上哪会有这么多伟大的品牌?

01/以“品牌”思维做生意

2003年,蟹都汇创始人黄晟昱开始在东北做螃蟹生意,只做中间商,从供应商处进货,再为酒店、饭店供应螃蟹,赚取中间的差价。对于初入水产行业的黄晟昱来说,这样简单的经商模式容易上手,只要打通两头的关系就可以了。

黄晟昱有一股子干劲,肯吃苦,很快就挣了钱,但快速致富并没有让他冲昏头脑。他深刻认识到,这样的经营模式只是在挣“快钱”,受到供应商产品质量和价格波动的影响,而作为客户来源的酒店和饭店由于不是最终消费者,也在不断压低他的利润空间,毕竟人家也是要挣钱的。这样一来,生意的好坏不能掌握在自己手里,“螃蟹”作为唯一的产品又没有任何附加值,风险大,发展受到极大制约。

基于这样的想法,2005年,黄晟昱成立了第一家大闸蟹专卖店,让产品直接面向所有具备螃蟹消费需求的人群,从根本上解决拓客难的问题,让生意掌握在自己的手中。

随后,品牌“蟹都汇”正式注册成立,在整个行业品牌化意识淡薄的情势之下,率先迈上以品牌势能引领企业高质量发展的道路。如今,蟹都汇在全国200多座城市开设超500家直营店,并首创“螃蟹银行”,通过售卖螃蟹礼券,让消费者“一券在手,品质无忧”。

02/好蟹不论出身

最初和所有做螃蟹生意的商家一样,蟹都汇将品牌特色定位在享誉盛名的“阳澄湖大闸蟹”。但黄晟昱从事水产生意多年,非常清楚这其中的门道,毕竟阳澄湖就那么大,怎么可能产出那么多螃蟹满足全国消费者的需求?很多商家将“洗澡蟹”、“过水蟹”以次充好,卖出天价。在黄晟昱看来,这种做法虽可赚取暴利,但损害消费者利益,更在不断消耗着整个行业的信誉。

彼时的黄晟昱开始重新思考品类思维的正确性,在经营实践中重新为蟹都汇寻找更适应市场的品牌定位,不再局限于“阳澄湖”,而是“只为提供真正好蟹”。

黄晟昱认为,吃蟹吃的是口味,中国之大,怎么可能只有阳澄湖一个地方产得出好蟹呢?

这一转变帮助蟹都汇迅速走上了品牌发展的快车道。每年,蟹都汇都会派出专人从蟹源入手,一路追踪优质蟹苗的流向,做好各大螃蟹湖区的养殖户跟踪拜访,掌握当年优质大闸蟹的货源情况。

同时,蟹都汇与阳澄湖、太湖等湖区的蟹农建立稳定的合作关系。一到捕蟹季节,蟹都汇就专门聘请有着十几年选蟹经验的“验蟹师”,以“肥、大、腥、鲜、甜”和“两杠一星屁股翘”作为标准,在全国知名产蟹湖区挑选上等好蟹。

03/以“蟹文化”礼遇世界

最初,黄晟昱创立“蟹都汇”品牌,一是让全国的消费者花钱买到放心蟹,二是希望养好蟹的蟹农能卖上好价钱。十三年间,蟹都汇秉持“只为提供真正好蟹”原则,严把标准和工序关,精挑细选正品好蟹,在规模化、专业化的品牌发展道路上前行。

蟹都汇和所有正在茁壮成长的中国民营企业一样,需要在这急速变化的时代里,掌握新本领、培养新能力、迸发新智慧。当初,蟹都汇开专卖店,办“螃蟹银行”,不断开创行业先河。如今,蟹都汇对未来有了新的期许:以“好蟹”为基础,扩充产品品类,搭建高端“礼文化”平台。

自古以来,中国人就喜爱用美酒佳肴款待贵宾;好酒佳酿,佐以肥大丰硕的大闸蟹,可谓人间美食,尽在于此。

“我们习惯把美好的食物留给最重要的人,只有严苛再严苛,才不负所托。”黄晟昱说道。

用美食礼敬大国,以文化礼遇世界。《大国品牌养成记》之蟹都汇品牌故事片《味在苛求》正在CCTV-1播出,敬请关注。

(责编：夏晓伦、毕磊)