《中国吸收外资四十年（1979—2018）》发布

本报厦门9月7日电 （记者刘晓宇）9月7日下午，由中国国际投资促进会牵头编著的《中国吸收外资四十年（1979—2018）》一书在福建省厦门市发布。
《中国吸收外资四十年（1979—2018）》一书共分六章，包括：吸收外资40年发展历程、外商投资40年发展情况、全国外商投资企业运营情况、吸收外资对我国经济社会发展的积极作用、全球跨国投资新趋势、新时期积极有效吸收外资提高质量和水平的政策思考。
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