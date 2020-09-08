八月份外贸出口继续向好

本报北京9月7日电 （记者杜海涛）据海关统计，今年前8个月，我国货物贸易进出口总值20.05万亿元人民币，比去年同期下降0.6%，降幅较前7个月收窄1.1个百分点。其中，出口11.05万亿元，增长0.8%；进口9万亿元，下降2.3%；贸易顺差2.05万亿元，增加17.2%。

8月份，我国外贸进出口2.88万亿元，增长6%。其中，出口1.65万亿元，增长11.6%；进口1.23万亿元，下降0.5%；贸易顺差4165.9亿元，增加74.4%。

一般贸易进出口增长、比重提升。前8个月，我国一般贸易进出口12.09万亿元，增长0.5%，占我外贸总值的60.3%，比去年同期提升0.7个百分点。同期，加工贸易进出口4.68万亿元，下降6.7%。

对东盟、欧盟和日本进出口增长，对美国进出口微降。前8个月，东盟为我第一大贸易伙伴，与东盟贸易总值2.93万亿元，增长7%，占我外贸总值的14.6%。欧盟为我第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为2.81万亿元，增长1.4%，占我外贸总值的14%。美国为我第三大贸易伙伴，中美贸易总值为2.42万亿元，下降0.4%。

民营企业进出口增长、比重提升。机电产品、纺织品和塑料制品等出口增长，服装出口下降。铁矿砂、原油、煤、天然气和大豆等商品进口量增价跌。前8个月，我国出口机电产品6.47万亿元，增长2.1%，占出口总值的58.5%。同期，出口包括口罩在内的纺织品7375.5亿元，增长37.8%；服装5813.3亿元，下降10.2%。前8个月，我国进口铁矿砂7.6亿吨，增加11%，进口均价为每吨652.4元，下跌0.2%。进口机电产品4.05万亿元，增长2%。

《 人民日报 》（ 2020年09月08日 10 版）

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