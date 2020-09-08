基层信贷员 这样放首贷（经济聚焦·强化稳企金融支持③）

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对于中小微企业而言，缓解其融资困境的重点之一就是破解“首贷难”，银行信贷员是其中重要一环。如何让基层信贷员敢贷、愿贷、能贷、会贷？

我们采访了黑龙江绥化市中国建设银行绥化分行信贷员张大钊，从业3年的他，帮很多中小微企业获得了首次贷款，自己也在工作中得到了满满的收获。对于帮助更多企业渡过难关，他充满信心。

“王叔，地里水稻有没有受灾啊？长势没受影响吧？”前阵子，暴雨连着下，一想到地里的庄稼，张大钊很是着急。

张大钊是中国建设银行绥化分行信贷员。今年春耕时节，他帮黑龙江省绥化市北林区米道嘉合作社理事长王艳平贷到一笔首次贷款。虽然已经打过电话，张大钊仍然放心不下，索性直接奔到地头。

站在田埂上，王艳平带张大钊仔细查看地里水稻长势，“看这秧苗多壮实，没受啥影响。多亏了这笔175万元的贷款，解决了我的大难题！”王艳平说。

“每次与客户沟通前，我都会像备课一样”

从绥化市区通往米道嘉合作社所在地秦家镇长山村的路泥泞颠簸，张大钊却十分熟悉。“第一次来是去年冬天，那时候路冻上了，反而比现在好走些。”

来到合作社，张大钊主动当起“向导”。“左边是粮食晾晒场，右边是农机具，这些农机具的价值，我们都是一台台拍照评估的。在贷前调查阶段，通过搜集信息对合作社整体情况进行评估，建立完整的客户档案，录入银行评分系统自动测评。有大数据辅助做风险控制，我们信贷员能放开手、大胆干。”

去年年末，张大钊经镇政府引荐认识了想要初次贷款的王艳平。“合作社种植了4500多亩水稻，这几年，土地流转面积越来越大，有了贷款的需求。”

然而，首贷过程并非一帆风顺。年初，眼看着春耕生产即将开始，土地流转签约工作却受疫情影响迟迟没有完成。为了不耽误放款进度，那段时间张大钊天天跑到村里，帮王艳平和村民办理手续，一干就是一天。晚上回到行里，他还要将当天签约的影像资料上传到自动评分系统。

“有的村民对金融产品不太了解，风险意识也不强，这时就需要我们多做些，帮他们讲解流程。每次与客户沟通前，我都会像备课一样，把金融政策、产品信息烂熟于心。”张大钊介绍。

今年4月，合作社终于获得贷款资质。在张大钊的帮助下，王艳平直接在手机应用上操作，申请、签约、支用全流程线上进行，几分钟后便获得首笔贷款。“要是没有这笔贷款，今年的生产肯定要被耽误了。明年再扩大生产，还要找大钊！”王艳平对张大钊很是满意。

“我们利用数字化技术，通过土地确权数据、征信数据等信息为客户‘画像’，自动形成信用记录，让客户利用手机银行等工具实现对小微快贷系列产品线上流程操作，将这些金融科技融合到贷款业务中，降低了信贷成本，有效缓解了涉农小微企业及农户融资难、融资贵问题。”中国建设银行绥化分行副行长刘汉成说。

“做金融服务，不能只顾眼前，还要着眼长远”

“没有抵押也能贷款？还是低利率的？”绥化市汇鑫米业有限公司总经理于洪波坦言，今年6月参加银行举办的推介会时，他就当自己是去“溜达”一圈，没抱什么希望。

“公司2013年就成立了，尽管有扩大生产的贷款需求，但是因为没有抵押物无法从银行贷款。这次，6月和大钊联系上，7月4日企业就拿到了69万元首贷，幸好赶上了这个‘龙超云贷’。”于洪波说。

于洪波所说的“龙超云贷”，是建行的普惠金融新产品，专门针对大型商超的上游供应商。此前，于洪波没有使用过建行的产品，对公账户也没开在建行，他是怎样获得贷款的？“这是根据企业需求量身定制的创新产品，我们与绥化本地大型连锁超市华辰商贸合作，按照每个月货款结算情况，确定供应商的贷款额度，即使没有抵押物，也能办理首贷。”张大钊解释。

不过，在最初拿到超市几百家供应商的名单时，张大钊没有贸然行动。“首先，我通过各类工具查询企业的涉诉、行政处罚等情况，给企业做深度体检，对注册地点、行业规模、类型等进行梳理，之后再一一对接企业负责人，确定哪些企业是符合条件且需要贷款的。”

一周时间里，张大钊从几百户商家中筛选出12家，目前已对这12家企业批量授信529万元。“这阵子还有不少供应商主动问我贷款的事，说明大家尝到了甜头。”

“做金融服务，不能只顾眼前，还要着眼长远。”张大钊回忆，“有一次和朋友吃火锅，我在买单时发现柜台上的好几种收款码里没有建行，就跟老板建议申请一个建行收款码。”没想到，这家受疫情影响的火锅店，正是靠这个收款码积累了较高的信用，成了银行的优质客户，在疫情防控期间，快速获得了31.3万元首贷。

“练就了贷前、贷中、贷后风控三连招”

要问张大钊工作中最怕啥，可能就要数呆坏账了。

从业3年来，他一直在有意识培养自己的贷款风控能力。“现在，我已经练就了贷前、贷中、贷后风控三连招。贷前，通过各种工具查询企业信用情况，并实地走访，了解企业经营情况；贷中，密切关注企业动态，确保企业申贷的条件真实合规；贷后，每年至少实地走访企业一次，每月还息前及时提示客户，避免逾期。”张大钊说。

然而今年4月，意外还是发生了。去年，他为绥化市一家五金建材行办理了一笔首贷。到了还款日，企业主却没有按时还贷。去实地一看，大门紧闭，张大钊暗道：“坏了！”

“正常情况下，遇到故意拖欠银行贷款的‘老赖’，我们肯定要按规定开始走司法诉讼程序。”可张大钊拨通企业主电话时，听到的是一个沙哑的女声，哭着对他说：“你找的人现在还在重症监护室里躺着呢！”

受疫情影响，与装修业联系紧密的五金建材行损失不小，企业主老杨一上火，引发了急性脑出血。后来，张大钊接到了正在康复期还不能说话的老杨的微信：大钊弟，对不住了，贷款我们一定还，给你添麻烦了。

张大钊考虑再三，如实向上级部门报告了老杨的情况，为其申请延期。几天后，张大钊得到上级部门批复，允许企业延期6个月还款。

7月末，好消息传来，老杨不但顺利康复出院，还把这笔贷款尽数归还。“以客户为中心，他们也会给我更多的理解和支持。帮客户解决问题之后，收获感谢的那一刻，什么苦都是值得的。”张大钊感慨。

如今，张大钊的辛苦还得到了机制上的更多支持。今年4月，黑龙江银保监局发布通知，鼓励银行机构加大对普惠金融领域、受疫情影响较大领域等的投入，降低不良贷款考核要求，支持从业人员尽职免责。“首贷的风险相对较高，但是通过行内预警系统和信贷员线下防控，风险还是可控的。尽职免责是对我们的保护，不过先行条件是要合规操作，我们还会定期进行检查、自查。”张大钊说。

今年年初，人民银行绥化市中心支行开展民营和小微企业“千户首贷培植”行动，支持企业复工复产。“前8月，建行黑龙江省分行面向小微企业、民营企业及个体工商户发放贷款59.2亿元，有2.31万户企业从中受益，其中‘首贷户’达80%。”建设银行黑龙江省分行有关负责人表示，“下一步，我们将继续以稳企业保就业为目的，开展小微企业首贷培植专项行动，优化首贷产品，尽力帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关”。

《 人民日报 》（ 2020年09月08日 10 版）

(责编：牛镛、马昌)