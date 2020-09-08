我国外储规模31646亿美元

本报北京9月7日电 （记者葛孟超）记者7日从国家外汇管理局获悉：截至8月末，我国外汇储备规模为31646亿美元，较7月末上升102亿美元，升幅为0.3%。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，8月，我国外汇市场运行保持平稳，外汇供求基本平衡。国际金融市场上，受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，非美元货币相对美元总体上涨，资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模有所上升。

王春英表示，当前，全球疫情尚未得到全面控制，国际经济金融领域的不稳定不确定因素依然较多。但我国经济稳定恢复、向好态势持续发展，继续推动更深层次改革，实行更高水平开放，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，将继续支持外汇储备规模总体稳定。

《 人民日报 》（ 2020年09月08日 10 版）

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