长三角重点城市将告别计划停电

本报南京9月7日电 （记者申琳）只要不是没交电费、出现线路故障，就永远不会遭遇停电。记者从国网江苏电力公司获悉：停电检修等“计划停电”将在长三角告别历史舞台。首先取消计划停电的是南京、上海、杭州三座城市。
计划停电是电网企业沿用多年的工作模式，一般是为了升级改造电网、消除电网设备隐患，或者让新的工厂、商户、居民接入用电，是企业、居民停电的主因之一。取消计划停电以后，这些作业都将采用不停电作业的方式来进行。
国网江苏电力公司介绍，取消计划停电的底气，来自城市电力网架的优化和电网科技的进步。在江苏，为确保零计划停电的有效执行，电力部门一方面不断升级电网，另一方面在全省全面推进配网不停电作业，推动配网作业由停电为主向不停电转变。在杭州，依靠着智慧AI调度、电力大数据感知、电网自愈和带电作业等新技术新手段，供电可靠性越来越高，停电作业越来越少。在上海，供电部门依靠先进的技术手段和精细化管控方式，减少输电线路不必要的停电时间。
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