公共卫生防疫专区，国药集团工作人员正在介绍新冠灭活疫苗。

本报记者 徐佩玉摄

科兴中维研发的新冠灭活疫苗实物。

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韩国展台，工作人员正在整理韩国传统服饰，供参观者免费试穿。

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在中国移动“5G乐园”展台，工作人员正在展示AR演唱会玩法。

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瑞士展台，工作人员正在向参观者介绍瑞士布莱泽咖啡豆。

本报记者 徐佩玉摄

消费者参观，友商洽谈，发布会、论坛从早到晚不停歇，正在北京举行的2020中国国际服务贸易交易会好不热闹！

国产新冠灭活疫苗、智能仓储配送车、炒菜机器人、滑雪模拟机……聚焦更好的生活，新技术、新产品、新服务纷纷亮相。

下面，就跟随本报记者一起去逛逛服贸会吧！

关爱健康

首次设置公共防疫专区，两款新冠疫苗亮相

“听说有新冠疫苗实物！”“是吗？那得去看看！”不少前来参观的游客排长队进入综合展区后，第一个寻找的就是公共卫生防疫专区。

今年服贸会上有两家企业带来了新冠灭活疫苗。

作为“国家队”的国药集团带来了预防用的新冠灭活疫苗，通过人自身免疫力产生抗体。还带来了治疗用的特异性免疫球蛋白，是用康复者血浆制作出来的。工作人员耐心地向每一位前来问询的参观者介绍着情况。

目前，国药集团的新冠灭活疫苗已进入最后的Ⅲ期临床试验阶段，正在阿联酋、摩洛哥、阿根廷等国家和地区紧锣密鼓地展开，入组接种5万人，样本人群现已覆盖115个国家。

现场问得最多的，就是老百姓什么时候能用上疫苗？“乐观的话，预计今年底之前能够上市。”这句话，国药集团工作人员不知道重复了多少次。

“中国的疫苗研发完，将作为全球公共产品供应海外。作为中央企业，国药集团义不容辞。目前已经有三四十个国家向中国提出意向采购需求。”国药集团相关负责人表示。

隔壁，科兴控股也带来了多款疫苗产品。有中国首支通过WHO预认证的甲肝灭活疫苗孩尔来福，出口全球10余个国家，并被多国作为儿童免疫规划用疫苗；全球首创的预防用生物制品1类新药EV71疫苗益尔来福；国内最全面的流感类系列疫苗——三价和四价季节性流感疫苗，中国首个人用禽流感疫苗和全球首支甲流疫苗；还有水痘、腮腺炎等减毒活疫苗。

其中，只有约10厘米长的管身、0.5毫升的容量，摆在展台上甚至有些不起眼，却是全场最受关注的产品——新型冠状病毒灭活疫苗克尔来福，引来了络绎不绝的参观者。

取名克尔来福，寓意着克服新冠肺炎疫情对人类的伤害。科兴控股生物技术有限公司董事长尹卫东告诉本报记者：“目前我们已经完成了Ⅰ期和Ⅱ期临床研究。根据目前进展，今年10月就可以观察III期临床研究结果。我们希望能早一个月是一个月，争取年底或者更早时候能给公众提供疫苗。”目前，科兴中维公司正与多个国家的合作伙伴积极推进III期临床研究，已经在巴西圣保罗州和印尼西爪哇省万隆市正式启动III期临床研究。

虽然克尔来福还未正式上市，但已于6月获批用于紧急使用。“7月22日，北京市率先启动新冠病毒疫苗的紧急使用，使用的正是科兴中维的克尔来福。”北京科兴中维生物技术有限公司品牌与公共关系总监刘沛诚介绍，目前年产3亿剂以上产能的新冠灭活疫苗生产车间已经建成并投产。更重要的是，科兴已经获得多个国家的意向性订单。今年8月，科兴已与印尼签署协议，约定供应4000万剂的新冠疫苗半成品，并达成2021年全年疫苗半成品供应的意向，这是中国目前人用疫苗单笔最大订单。

今年，是服贸会首次设置公共防疫专区，以展示中国面对新冠肺炎疫情做出的努力。除了最受关注的新冠灭活疫苗，北京邦维高科特种纺织品有限责任公司还带来了透湿量更好、断裂强力更强、可重复使用的防护服；同仁堂的“世界抗疫地图”，直观展示中医药支援国际抗疫的成果；还有礼来制药带来了治疗糖尿病的度拉糖肽和治疗斑块型银屑病的依奇珠单抗注射液……一系列公共卫生防疫领域的新技术、新产品，因与公众自身息息相关而受到了广泛关注。

科技感十足

走进“微缩5G世界”，集中展示服务机器人

VR游戏、AR演唱会、城市无人车、VR试衣镜……走进5G通信服务展馆，仿佛走进了“微缩5G世界”。

在中国电信的5G新城市展区，一台柠檬黄的小车相当显眼。原来，这是一辆无人零售车，依托5G技术实现了无人驾驶，可以在公园景区内自由走动，招手即停；中国移动打造了一个“黑科技”5G乐园，既能玩VR游戏，还能看AR演唱会；中国联通的VR试衣镜里，琳琅满目的漂亮衣服刺激着年轻女孩的购物欲……科技感十足的产品，总是能吸引人们的注意。

这不，工商银行的机器人“小融”，身边就围了不少人。

“你可以帮我送瓶水吗？”“当然可以，姐姐请稍等。”

“你会唱歌吗？”“下面我就给大家带来一首‘野狼Disco’！”

“小融”奶声奶气的回答，逗笑了大家。

在本届服贸会上，随处可见形态各异的机器人，还首次设立了室外展馆对机器人进行集中展示。

在服务机器人展馆，不仅有能炒菜的机器人，还有能做手术的机器人，甚至还有“鲨鱼”——博雅工道（北京）机器人科技有限公司带来的自主巡游仿生机器鱼，在偌大的水池中，铝合金做的仿生鲨鱼摆动着尾鳍。旁边的3台显示屏上，就能以“鲨鱼”的第一视角在水下一探究竟。

喜爱乒乓球的人，一定不能错过新松的庞伯特发球机器人。全球首台拟人发球机器人亮相服贸会，不仅能够精准控制乒乓球的速度、旋转、落点以及频率，还能通过双目视觉系统和人工智能等技术为训练者提供专业的数据分析，堪称“魔鬼教练”。

此外，瑞士ABB集团带来了垃圾分拣机器人，华为带来了5G洗地机器人“小迪”，京东带来了智能初筛机器人，行深智能带来了巡检机器人……本届服贸会，可谓是科技感十足！

“服务机器人近年来呈现出迅猛增长态势，因此今年服贸会首次对服务机器人进行了集中展出。”中国电子学会副秘书长梁靓介绍，本届服贸会上展示的手术机器人、外骨骼机器人、无人配送车、炒菜机器人等，深入人们生活的方方面面，将更好地服务于人们的生产生活。

“参加服贸会，是中国服务机器人行业加入整个服务贸易大平台的重要举措。全球的服务贸易，不仅需要理念共享，还要产品共享、技术共享。中国是一个很大的市场，我们欢迎国际的好技术、好应用落地到中国，希望服贸会成为国际交流、国际合作、国际贸易的大平台。”梁靓表示。

国际范儿浓

融通世界、促进交流，服务贸易凸显魅力

瑞士的巧克力、阿塞拜疆的石榴汁、乌拉圭的牛奶、摩尔多瓦共和国的葡萄酒……记者在服贸会的国别和省区市专区饱餐了一顿。

餐饮、旅游、文化等贸易是服务贸易的重要版块。融通世界、促进交流、让生活更美好，这类贸易往来充分体现了服务贸易的魅力。

瑞士布莱泽咖啡已经有98年历史，却是第一次走进中国。“我们希望通过服贸会这个平台来探一探中国市场，以便更好地进入中国。”现场工作人员告诉本报记者，此次带来的商品99%都是首次进入中国。“这几天卖得最好的是巧克力，咖啡豆卖得也不错，还有瑞士当地的可乐、曲奇、啤酒、红酒、威士忌……”说话间，已经有不少参观者掏出手机扫码购买。

有着“南美洲瑞士”之称的乌拉圭，则是带来了当地的乳制品、羊毛和纸浆。现场工作人员告诉记者，服务贸易是乌拉圭的主要产业之一，在服务贸易的各个领域，乌拉圭都在寻求与中国的合作机会。乌拉圭大使馆对服贸会十分重视，特地带来了当地最具特色的展品以及图片、视频等宣传品，希望借此机会扩展与中国的合作，也欢迎更多中国游客去乌拉圭旅游。

手持木棒，围绕着铜碗滑动，碗里装着水和花瓣，仔细聆听，铜碗正在发出悦耳的声音，可以静心解压。“解压啊，这个好，得来一个！”。这是在尼泊尔展台发生的一幕，主角正是尼泊尔的颂钵。

“感觉在逛小型博物馆”，这是不少人走进尼泊尔展台的第一感受。唐卡、手工羊绒围巾、孔雀窗等尼泊尔传统手工艺品都能在这里见到。据介绍，此次带来的唐卡均由尼泊尔当地手工艺人制作，制作一副唐卡短则需要1年时间，长则3至5年。“此次参加服贸会，我们主要是为了展示尼泊尔文化，希望能让更多人了解并喜爱尼泊尔文化。”工作人员表示。

此外，韩国、泰国、日本、瑞士、立陶宛、摩尔多瓦、阿塞拜疆等国家也在这里展示各国在金融、文化、旅游等领域的特色服务，共同绘制出一幅地域风情十足的画卷。

9月4日—9日，本届服贸会虽然只有6天，但更多精彩将走出展馆，走进市场，融入生活，让人们共享更好的服务！

(责编：牛镛、马昌)