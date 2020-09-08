让各国人民共享服务贸易增长成果(和音)

9月4日，习近平主席在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上致辞，就服务业开放合作提出中国倡议，宣示了中国同各国携手努力、共克时艰，共同促进全球服务贸易发展繁荣，推动世界经济尽快复苏的决心和信心。

当今世界正在经历百年未有之大变局。新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速变化，经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，国际贸易和投资大幅萎缩，给人类生产生活带来前所未有的挑战和考验。与此同时，新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，带动了数字技术强势崛起，促进了产业深度融合，引领了服务经济蓬勃发展。世界贸易组织发布的《2019年世界贸易报告》显示，服务业已成为全球经济的支柱性产业，从物流、金融到信息处理，服务业是经济活动中不可或缺的要素。在此背景下，助力服务业开放合作成为推动发展的重要力量。习近平主席提出，要共同营造开放包容的合作环境、共同激活创新引领的合作动能、共同开创互利共赢的合作局面。3点倡议顺应经济全球化潮流，着眼世界经济长远发展大势，旨在同各国深化合作、凝聚共识，携手开创“全球服务、互惠共享”的美好未来。

中国是全球服务贸易增长的重要贡献者。近年来，中国以更开放的姿态推动服务贸易高质量发展，主动扩大服务进口，为全球服务贸易发展创造了巨大的市场，为推动全球经济开放、包容增长作出了突出贡献。2019年，中国服务贸易进出口额达5.4万亿元人民币，连续6年位居世界第二位。习近平主席在致辞中指出，中国将建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度，推进服务贸易创新发展试点开放平台建设；拓展特色服务出口基地，发展服务贸易新业态新模式；建立和培育政府间、国际组织、商协会及企业间多样化伙伴关系，支持组建全球服务贸易联盟；支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区，构建京津冀协同发展的高水平开放平台，带动形成更高层次改革开放新格局……一系列新举措新倡议再次彰显了中国继续扩大开放的积极行动以及推动全球经济开放、包容增长的大国担当。

经济全球化背景下，各国经济彼此依存，利益交融前所未有，以诚相待、普惠共享是根本之计。疫情的全球蔓延，导致世界经济严重衰退，国际需求大幅萎缩，全球贸易面临严峻形势。世界贸易组织最新数据显示，今年第三季度全球货物贸易量持续大幅下滑。该组织认为，尽管全球贸易出现部分复苏迹象，但复苏力度具有高度不确定性，今年全球贸易缩水幅度可能接近13%。面对如此严峻的形势，加强服务贸易发展对接，创新合作方式，深化合作领域，积极寻求发展利益最大公约数，不断做大“蛋糕”，是促进世界经济增长、使各国人民共享服务贸易增长成果的重要之道。世界贸易组织副总干事易小准表示，共抗疫情再次凸显在今天这个高度连接的世界中，国际合作至关重要，我们比以往任何时候都更需要通过国际合作为服务贸易创造有利的环境。

“突如其来的新冠肺炎疫情，在一段时间内阻隔了我们的相聚，但阻挡不了服务贸易发展的脚步，阻断不了我们携手共进、合作共赢的信心和行动！”在全球范围疫情尚未得到全面控制，各国都面临着抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务之时，2020年服贸会发挥的平台与桥梁作用更显意义非凡。以坚定的步伐走出人类历史上这段艰难时期，共同迎接世界更加美好的未来，这是中国人民和世界各国人民的共同心愿。世界共同见证，中国与各国携手，竭诚努力为深化服务贸易和投资合作、增强经济社会发展活力贡献智慧和力量。

《 人民日报 》（ 2020年09月08日 06 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)