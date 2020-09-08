活力中国吸引八方宾客

绚丽的印度尼西亚传统舞蹈，欢快的伊朗民族乐器表演，多国民族服装走秀……浓浓异域风情将正在参加中国国际服务贸易交易会的嘉宾吸引至4号展馆。这里是第五届“炫彩世界——‘一带一路’沿线国家特色文化展示”活动现场，来自亚洲、非洲、欧洲、美洲等地区的30多个国家驻华使馆及驻华机构携本国特色产品参展。一些国家还举办文化、旅游、教育等系列推介活动，邀请本国艺术家带来特色鲜明的歌舞演出。
在津巴布韦驻华大使馆展台前，纯天然护肤品、津巴布韦特产石材、木质工艺品琳琅满目，吸引了不少参观者驻足。津巴布韦参展代表吉福特·干布是第四次参加“一带一路”沿线国家特色文化展。“今年展会的热闹程度远超我们预期，目前已有多家中国企业表达了合作意愿。他们对津巴布韦特色产品的了解非常专业，令我很惊喜。”吉福特说。
吉福特在中国工作生活了11年，他的贸易公司在青岛设立了分部。“共建‘一带一路’让我们找到更多中国伙伴。”吉福特说，中国市场潜力巨大，不断扩大开放为进出口贸易提供了许多便利政策，“在中国，我们向有关部门和机构了解贸易政策与规则很方便，中国市场的开放包容让我们的合作非常愉快”。
格鲁吉亚参展商列文正通过手机直播，用流利的中文向线上观众介绍家乡的红酒。24年前，列文来华留学，便深深地喜欢上中国并留下来工作。10年前，列文决定从事国际贸易，希望把家乡的特产引进中国市场，尤其是格鲁吉亚数千年的非物质文化遗产酿酒工艺。如今，列文已成为格鲁吉亚政府指定红酒品牌的代理商。
“服贸会让我们有机会结识更多合作伙伴。仅6日一天，我就认识了近百名新客户。”列文说，近几年，许多中国朋友因为他推介的家乡红酒，对格鲁吉亚产生浓厚兴趣，并前往旅游，由此也拓展了一些双边商业活动和人文交流。“能够为格中交流贡献一份力量，我感到很自豪。”
在展区的主舞台上，精彩的外国文化推介与中国传统艺术表演穿插进行。“服贸会人气旺盛，是中国统筹推进疫情防控和经济社会发展积极成果的见证。”安哥拉驻华大使若昂·贝尔纳多表示，在世界紧密联结的今天，各国需要深入了解彼此，尊重文化差异。共建“一带一路”搭建了人文交流、增进了解的重要平台。“安哥拉非常愿意与中国各行各业扩大合作，希望通过本届服贸会，安中双方能在文化、经济、科技等各领域加强合作。”
展览活动精彩纷呈，奥林匹克公园人气满满。马耳他驻华大使卓嘉鹰表示：“服贸会的成功举办，展现了我们共同战胜疫情的信心和决心。”
麻辣财经：服贸会，全球服务如何互惠共享？ 服贸会来了！这是一场全球服务业的盛会，它吸引了148个国家和地区的1.8万家企业和机构，共有10万人注册参展参会。 中国国际服务贸易交易会，是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台，自2012年起已举办6届。…【详细】
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】