活力中国吸引八方宾客

绚丽的印度尼西亚传统舞蹈，欢快的伊朗民族乐器表演，多国民族服装走秀……浓浓异域风情将正在参加中国国际服务贸易交易会的嘉宾吸引至4号展馆。这里是第五届“炫彩世界——‘一带一路’沿线国家特色文化展示”活动现场，来自亚洲、非洲、欧洲、美洲等地区的30多个国家驻华使馆及驻华机构携本国特色产品参展。一些国家还举办文化、旅游、教育等系列推介活动，邀请本国艺术家带来特色鲜明的歌舞演出。

在津巴布韦驻华大使馆展台前，纯天然护肤品、津巴布韦特产石材、木质工艺品琳琅满目，吸引了不少参观者驻足。津巴布韦参展代表吉福特·干布是第四次参加“一带一路”沿线国家特色文化展。“今年展会的热闹程度远超我们预期，目前已有多家中国企业表达了合作意愿。他们对津巴布韦特色产品的了解非常专业，令我很惊喜。”吉福特说。

吉福特在中国工作生活了11年，他的贸易公司在青岛设立了分部。“共建‘一带一路’让我们找到更多中国伙伴。”吉福特说，中国市场潜力巨大，不断扩大开放为进出口贸易提供了许多便利政策，“在中国，我们向有关部门和机构了解贸易政策与规则很方便，中国市场的开放包容让我们的合作非常愉快”。

格鲁吉亚参展商列文正通过手机直播，用流利的中文向线上观众介绍家乡的红酒。24年前，列文来华留学，便深深地喜欢上中国并留下来工作。10年前，列文决定从事国际贸易，希望把家乡的特产引进中国市场，尤其是格鲁吉亚数千年的非物质文化遗产酿酒工艺。如今，列文已成为格鲁吉亚政府指定红酒品牌的代理商。

“服贸会让我们有机会结识更多合作伙伴。仅6日一天，我就认识了近百名新客户。”列文说，近几年，许多中国朋友因为他推介的家乡红酒，对格鲁吉亚产生浓厚兴趣，并前往旅游，由此也拓展了一些双边商业活动和人文交流。“能够为格中交流贡献一份力量，我感到很自豪。”

在展区的主舞台上，精彩的外国文化推介与中国传统艺术表演穿插进行。“服贸会人气旺盛，是中国统筹推进疫情防控和经济社会发展积极成果的见证。”安哥拉驻华大使若昂·贝尔纳多表示，在世界紧密联结的今天，各国需要深入了解彼此，尊重文化差异。共建“一带一路”搭建了人文交流、增进了解的重要平台。“安哥拉非常愿意与中国各行各业扩大合作，希望通过本届服贸会，安中双方能在文化、经济、科技等各领域加强合作。”

展览活动精彩纷呈，奥林匹克公园人气满满。马耳他驻华大使卓嘉鹰表示：“服贸会的成功举办，展现了我们共同战胜疫情的信心和决心。”

《 人民日报 》（ 2020年09月08日 06 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)