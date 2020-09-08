“中国国际服务贸易交易会是一场重大国际经贸活动，将成为各国企业合作的重要商业平台。”日本贸易振兴机构市场开拓与展示事业部总括审议役石原贤一日前接受本报记者专访时表示，作为全球服务贸易领域规模最大的综合性展会，服贸会已经成功举办6届，但今年举办的意义尤为特殊。

日本贸易振兴机构每年都组织日本企业参加服贸会。“我们根据日本与中国之间的贸易情况，选择更贴近需求的主题，积极组织日本企业参展。”2018年，日本贸易振兴机构以“日本的观光和物产”为主题组织日本企业参展，2019年访日中国游客达到960万人次，在石原贤一看来，自己的机构为吸引中国游客赴日作出了贡献。而在2019年，考虑到日本与中国都面临老龄化挑战，日本贸易振兴机构将日本馆的主题定为“养老产业”，不少养老服务和看护机器等领域的企业积极参展。

今年，除了一些日本企业直接赴北京参展之外，还有不少日本企业通过日本贸易振兴机构在线上参展。石原贤一介绍，共有18家食品、健康、物流相关领域的企业通过本机构在线上展示自己的相关产品与服务。

疫情防控期间，一批新业态、新模式成为中国新的经济增长点，国际合作领域不断拓宽。“日本很多企业希望在这些新领域寻找更多与中国合作的机遇，不断拓展商业活动。”石原贤一期待日本企业充分展示独具特色的产品与服务，“服贸会为各国企业带来合作契机。”

（本报东京9月7日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月08日 17 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)