澳大利亚贫富差距持续扩大 富人平均财富是穷人的90倍

近日，澳大利亚社会服务委员会与新南威尔士大学联合发布的报告显示，澳大利亚贫富差距持续扩大。处于“金字塔”尖的富人平均财富是穷人的90倍，而且过去15年，富人财富升值幅度是穷人的11倍多。
这份报告对2017至2018年的澳大利亚统计局数据进行了研究。研究发现，澳最富有的20%的人收入比20%最贫困的人的收入高出6倍，而2015至2016年则为5倍。
区域发展不平衡是澳大利亚贫富差距不断拉大的根源之一。澳咨询机构SGS经济规划所研究发现，近年来，澳大利亚近2/3的经济增长源自悉尼、墨尔本和布里斯班这三大城市，这些最富裕地区的人均国内生产总值是昆士兰州、西澳大利亚州和北领地等地区的至少两倍。
罗伊·摩根财富报告中公布的新数据表明，澳大利亚最富有的选区新南威尔士州悉尼东区的温特沃斯，平均家庭净财富为106万澳元（1澳元约合4.65元人民币），中值为33.8万澳元。而最贫穷的选区阿德莱德州北部远郊的斯彭斯，平均净财富为18.7万澳元，中值为7.5万澳元。
此外，澳大利亚去年底持续至今年2月的山火让穷人的生活雪上加霜，政府对受灾民众的后续帮扶不力加剧了他们的贫困程度。山火烧毁了6000多座建筑和大量农场、牧场、果园、菜地。对于房屋毁坏的家庭，联邦政府只给予三四千澳元补助。很多受害者得不到任何补助。
澳大利亚统计局近日发布报告称，澳第二季度经济下跌了7%。今年7月，澳大利亚失业率已升至7.5%，总失业人口首次超过100万。没有固定工作和收入的人增多使贫困人口进一步增加。与此同时，一些富人却变得更为富有。福布斯的统计显示，过去一年，澳大利亚排名前20位的富豪财富总额累计从1430亿澳元增长至1890亿澳元，净资产增长达32%。
对于不断加剧的贫富差距，澳大利亚曾采取多种措施加以平衡，如提高最低工资、加大对高收入者的税收力度等。疫情期间，政府花费数百亿澳元补贴中低收入人群。不过，新南威尔士大学教授布拉德伯里称，这些补贴若降回疫情之前的水平，将会有更多人陷入贫困。
（本报堪培拉9月7日电）
《 人民日报 》（ 2020年09月08日 17 版）
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