合力推动世界经济尽快复苏（望海楼）

这几天，2020年中国国际服务贸易交易会吸引了来自五湖四海的客商，为遇冷的世界经济注入一股暖流。正如习近平主席在本届服贸会全球服务贸易峰会致辞中所说，“举办这样一场重大国际经贸活动，就是要同大家携手努力、共克时艰，共同促进全球服务贸易发展繁荣，推动世界经济尽快复苏。”

面对疫情带来的生产停滞、需求不振、交流阻隔，“推动世界经济尽快复苏”成为全球千千万万企业、家庭以及劳动者的强烈愿望。然而，同时完成抗疫情、稳经济、保民生的多重任务，既需要各经济体自身拥有足够的经济社会管理能力，又离不开彼此的密切合作与协调。

推动世界经济复苏，需要有效控制疫情。疫情防控到位是经济社会发展的前提，好比是“1”和“0”关系。有了疫情防控的“1”，才会有经济发展、民生保障的10、100、1000……在国内疫情防控方面，中国始终牢牢秉持“以人民为中心”的发展思想，坚持将人民生命安全和身体健康放在第一位。如今，中国在疫情防控常态化条件下，经济社会秩序实现了有序恢复、有效恢复。为帮助其他国家疫情防控，中国及时分享抗疫经验，伸出援助之手，宣布疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品。

推动世界经济复苏，需要有力提振信心。当前世界经济低迷、国际金融市场动荡、国际交往受限、单边主义和保护主义上升，人们最怕的是看不到复苏希望、失去对发展的信心。中国扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，多管齐下打出政策“组合拳”，不靠使蛮力、肯下细功夫，经济稳步恢复，经济运行逐月好转。尤其在二季度，中国GDP同比增长3.2%，明显好于预期。在疫情大考中表现优秀的中国，正用自己的满满正能量，为世界经济注入信心和动力。“中国在遏制新冠肺炎病毒的同时还推动着经济发展，他们在解决一个平衡难题。”英国《卫报》如此评价。中国的经验给人信心：再难的“平衡难题”也并非无解。

推动世界经济复苏，需要各方互惠合作。中国一方面集中力量办好自己的事，加速构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局；另一方面坚持构建人类命运共同体，扎实兑现各项开放承诺，不断推出开放举措，发出合作倡议。从广交会、服贸会到即将举办的第三届进博会，中国正通过切实行动，为世界经济搭建合作平台，激活新引擎。

在人类历史上这段艰难时期，中国不仅最大限度地降低了疫情对经济发展的影响，而且努力在危机中育新机，于变局中开新局。更重要的是，中国积极推动多边、区域等层面的规则协调，不断完善全球经济治理，促进包容性增长，为世界经济的企稳复苏带来了希望之光。

道阻且长，行则将至。疫情在一段时间内或许可以阻碍要素流动、制约经济发展，但终将被人类战胜。坚持携手共进、合作共赢，就一定能够尽快迎来世界经济真正复苏的那一天。

（作者为本报评论员）

(责编：李都也(实习生)、李栋)