服贸会聚焦数字经济未来 数字贸易将成"双循环"加速器

9月7日，服贸会上众多新技术新成果亮相。图为观众在服贸会展区参观。

陈晓根摄（人民视觉）

9月7日，孩子们在服贸会上被中车长春设计的地铁列车吸引。

陈晓根摄（人民视觉）

在服贸会上5G通信专题展区，一名小朋友体验5G智能接待服务机器人。该智能服务机器人可实现家居智控、移动影音娱乐、接待导览等功能。

新华社记者 李木子摄

9月7日，北京市正式发布了《北京市促进数字经济创新发展行动纲要（2020—2022年）》《北京市关于打造数字贸易试验区的实施方案》《北京国际大数据交易所设立工作实施方案》，为数字贸易试验区建设绘制了具体施工蓝图，成为对2020年中国国际服务贸易交易会（简称“服贸会”）全面拥抱数字经济的最新注脚。

记者注意到，在今年服贸会上，不少国内外企业、学者、科研机构都十分关注数字技术应用对服务贸易发展的重要意义。大家普遍认为，尽管疫情影响了人员跨境交流，但数据以及基于数据的服务显示出了更大优势。未来，数字贸易有望为国内国际双循环相互促进提供强大动力。

数据刷新服务体验

拿起吉他，就能和远在国外的乐队联手举办一场演唱会；扫码下单，早已将咖啡师调制动作数据“烂熟于心”的咖啡机器人，会有样学样地快速冲制一杯香浓咖啡；端坐室内，将操作行为转化为数字信号，就可以实现对车辆的远程驾驶……在服贸会上，很多新奇又好玩的服务体验，背后都有数据的影子。

在与服贸会同步举办的2020年数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛上，数据对于服务贸易乃至国内国际双循环的加速作用成为很多业内人士关注的焦点。

中国科协常务副主席怀进鹏表示，数字贸易是数字技术与经济、社会深度融合、共同演进的产物，在促进跨界融合、聚合创新资源、激活创新动能、营造行业生态等方面能够发挥不可替代的作用。怀进鹏表示，2019年全球公有云服务市场规模同比增长26%，全球服务贸易中一半以上已实现数字化。疫情蔓延使国际贸易面临严峻挑战，数字化成为降低疫情影响、对冲经济下行的希望所在。

北京市政协主席吉林表示，当前，以新一代信息通信技术为主要驱动力的数字化浪潮蓬勃兴起，数字产业化规模扩张，产业数字化态势强劲，推动数字经济、数字贸易成为全球经济发展的新引擎。“网络购物、网络教育等快速发展，数字化技术解决方案和数字贸易逐渐普及，为经济恢复注入新动能、开辟新空间，也改变了寻常百姓的消费和生活习惯，推动以数字贸易为核心的数字全球化时代加速到来。”吉林说。

腾讯首席运营官任宇昕说，数字技术正在促成文创产业融合发展，网络文学、动漫、影视、游戏等跨领域的生态联动，会产生单一内容无法创造的巨大影响力和新价值。

数字技术催生新业态

数据源于生活又服务于生活，数据要素的价值不断凸显，因此数字贸易才会在国内国际双循环相互促进过程中发挥更大作用。

工业和信息化部部长肖亚庆指出，当前，数据已经成为重要的生产要素，成为推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革的新引擎。数据流带动技术流、资金流、人才流，促进资源配置优化和全要素生产率提升，对经济发展、社会进步、民生改善和国家治理将产生深刻影响。要顺应数字化、网络化、智能化发展趋势，共同致力于消除“数字鸿沟”，助推服务贸易数字化进程。

商务部副部长王炳南表示，当今世界正在经历更大范围、更深层次的科技革命和产业变革。数字贸易一方面能够通过数据流动，加强各产业间知识和技术要素的共享，引领各产业协同融合，带动传统产业数字化转型并向全球价值链高端延伸；另一方面，数字技术带来颠覆性创新，催生大量贸易新业态新模式，整体大幅提升全球价值链地位。

“疫情防控期间，数字办公、数字医疗、数字政务、数字教育、数字娱乐等领域对于保障居民生产生活、防范疫情传播扩散、加强全球经贸合作发挥了重要作用。未来，数字贸易必将成为推动中国对外开放向格局更优、层次更深、水平更高方向发展的重要抓手。”王炳南说。

在清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵看来，当前，中国经济正逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这一过程中，提升服务贸易对推动高质量对外开放有着重要意义。

打破数字贸易壁垒

推动数字贸易发展，不仅需要破除技术限制，还要努力消除人为壁垒。

“近年来，全球数字贸易实现快速发展。推动数字贸易发展，不仅需要破除技术限制，还要努力消除人为壁垒和障碍，共同创造包容开放的合作环境。”美国哥伦比亚大学终身教授约瑟夫·E·斯蒂格利茨说，运转良好的经济市场和竞争机制对促进经济社会持续健康发展有着重要意义，无序的不良竞争将导致世界上少数几家大型公司互相恶性竞争，影响消费市场秩序。

事实上，服贸会的举办，就是为了搭平台、拆壁垒、谋共赢。

本届服贸会上，卢旺达是为数不多举办专场投资贸易洽谈会的非洲国家。“数字贸易正为卢旺达和中国的经贸合作打开新局面，也将为非洲和中国合作提供想象力！”卢旺达驻华大使基莫尼奥说，电子商务这一形式有助于打通消费者与生产者之间的信息壁垒，极大缩短中间环节，让中小企业受益。卢旺达已准备好继续与中国加强合作，让更多卢旺达中小企业有机会借助电商平台融入全球市场。

“数字技术正使一大批像米其林集团这样的传统商品贸易企业加速转型。”法国米其林集团首席执行官孟立国在服贸会期间表示，米其林已经确立了发展新战略，努力跨越单纯的轮胎制造，向轮胎相关服务行业延伸，以提升客户体验。“在数字化时代，一个跨国公司的未来不仅仅取决于其制造能力，更在于它能否提供更多优质服务。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)